Кристиан ХАЙДЕЛЬ: «Возраст Тедеско – не проблема»

Первый сезон в качестве спортивного директора «Шальке» сложился для Кристиана Хайделя совсем не так, как планировалось. По этой причине было принято решение сменить главного тренера. В интервью schalke04.de 54-летний функционер рассказал о новом главном тренера «королевских синих» Доменико Тедеско.

Кристиан Хайдель о ...

... расставании с Маркусом Вайнцирлем:

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Маркуса Вайнцирля и его команду за проделанную работу. Мы проанализировали сезон и приняли решение пойти другим путём. Мы не были уверены в том, что развитие «Шальке» должно продолжаться в том ключе, в котором оно шло. Чисто с человеческой точки зрения мне очень жаль принимать такое решение, но интересы клуба превыше всего. Мы внесём коррективы и разработаем вместе с Доменико Тедеско новую игровую идею.

... тренерском штабе Вайнцирля:

Мы проведём переговоры с ассистентами Маркуса Вайнцирля. В том случае, если нашим путям суждено разойтись, они узнают об этом лично от меня.

... контакте с Доменико Тедеско:

Я всегда интересовался молодыми талантливыми тренерами. Так было и во время моей работы в «Майнце». Я часто посещал центры развития молодых футболистов и наблюдал не только за игроками, но и за тренерами. Так я вышел и на Доменико Тедеско. Мне было известно его имя и до начала его работы в «Эрцгебирге» Ауэ.

… качествах нового тренера:

Мы хотели подписать тактически грамотного тренера. Тедеско доказал, что в тактическом плане может сделать команду лучше. К тому же он очень коммуникабелен. Это важные качества, которые мы хотели бы видеть в нашем тренере. Его возраст (31 год) не является для меня проблемой. У меня был хороший опыт с молодыми тренерами. Это решение было принято совместно, всем клубом.

... планировании состава:

Тренер может рассчитывать на то, что команда к началу тренировок будет практически полностью укомплектована. Настоящая работа начнется на тренировочном сборе. Будет важно полностью собрать команду к этому периоду.

… предстоящем собрании членов клуба:

Я жду его с предвкушением, хочу открыто и честно пообщаться с членами клуба. Надеюсь, что мы вместе продолжим наш путь. Я уверен, что смена курса была необходима. С моей точки зрения это был правильный шаг. Речь идёт о «Шальке 04», а не обо мне.