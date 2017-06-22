Криштиану РОНАЛДУ: «Раньше Португалия никогда не побеждала в России»

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Россией (1:0) на Кубке Конфедераций.
«Я очень рад, что мы выиграли. Мы знали, что нас ожидает сложная игра против непростого соперника. До этого матча Португалия никогда не побеждала в России, теперь мы сделали это. Наша команда сыграла хорошо. Мы чувствовали давление трибун, но создали больше голевых возможностей, чем россияне, и заслуженно победили. После двух матчей на Кубке Конфедераций у нас в активе 4 очка, с чем можно поздравить команду», – отметил Роналду.
Источник — РФС
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