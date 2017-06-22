Криштиану РОНАЛДУ: «Раньше Португалия никогда не побеждала в России»

Це зайве підтвердження, що цей кротяча зоопарк живе в своєму казково у світі в такому в якому жи...

И кстати,на мою точку зрения,Ребров один из лутших тренеров Динамо после Лобановского

Да не нужны нам главные тренеры-Грачевы,Орбу и Кривенцовы.Хорошие футболисты,не значит что будут ...

А кто ж по твоему "тренер"