Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «Не только мы прозевали Роналду»

В среду, 21 июня, на стадионе «Спартак» в Москве прошел матч второго тура группы А Кубка Конфдераций-2017 между национальными сборными России и Португалии, который завершился победой гостей с минимальным счетом – 0:1.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

- С чем связан быстрый пропущенный гол? Возможно, сказался предстартовый мандраж?

- Мандража у нашей команды не было. Была подача с фланга, мы прозевали игрока. Кстати, не только мы его зеваем, судя по тому, сколько Золотых мячей он получил. Ребята прекрасно знали, что делать, но подчас игра диктует свои правила. Португалия хорошо разыграла мяч и забила гол.

- Не считаете, что выбор оборонительной схемы лишает игроков некоторой уверенности в себе?

- Мы выбрали ту тактику, которую хотели. Жирков и Самедов играли на флангах, во втором тайме они чаще подключались вперед. Был ли у нас план Б? Был, и вы могли его увидеть во втором тайме.

- Сборная России не так часто угрожала воротам португальцев. Настолько разнится уровень сборных России и Португалии?

- Игра складывается иногда не так, как мы хотим. В первом тайме при выходе из обороны мы теряли мяч, поэтому до атак дело не доходило. Практически все свои голевые шансы соперник получал в ответных быстрых атаках после наших потерь в центре поля. В перерыве мы внесли коррективы, подсказали определенные вещи, и во втором тайме в этом плане многое изменилось, мы сыграли намного грамотнее, сумели создать несколько хороших моментов. Мы стали больше атаковать по флангам, что, в свою очередь, позволило нам избежать опасных контратак со стороны португальцев.

- Как оцените судейство сегодняшнего матча?

- Судейство было хорошим. Один раз мы попросили арбитров посмотреть видеповтор, но нарушения правил в этом моменте они не усмотрели. Иногда сказываются эмоции. Моя задача как тренера – реагировать, а задача судьи – принимать решения.

- Перед игрой третьего тура с Мексикой турнирная судьба сборной России по-прежнему находится в ее собственных руках. Это – позитивный фактор?

– Нет ничего лучше, когда все зависит от тебя самого. У нас есть четкое понимание, что нам нужно делать. Сейчас мы спокойно разберем свои ошибки, оценим состояние игроков, их готовность. Возможно, будут какие-то изменения, иногда повреждения дают о себе знать на второй-третий день. Пока никаких осложнений со здоровьем у игроков нет. В ближайшее время посмотрим вторую игру на турнире Мексики. Все идет в рабочем порядке. Игра расставит все по своим местам. Предстоящий матч будет и для нас, и для Мексики сродни финалу.