Беседин признан лучшим игроком Украины U-21 в мае

Лучшим футболистом Украины мая в категории U-21 признан нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин, который набрал 258 баллов (в марте — 255, в апреле — 262). Участие в традиционном голосовании проекта Золотой Талант принял 131 эксперт (в марте и апреле — по 128), из которых 97 внесли динамовского воспитанника харьковского футбола в свою тройку. В том числе 71 человек — под №1.

Напомним, что эксперты — это тренеры клубов УПЛ, первой и второй лиги, сборных, юношеских команд, просто известные в прошлом футболисты, а также журналисты и формировавшие свое коллективное мнение путем голосования на официальном сайте проекта болельщики.

Реальную конкуренцию Беседину создать никто не смог. Зато за 2—4 места развернулась нешуточная заочная борьба между Николаем Матвиенко, Артемом Довбыком и Владимиром Шепелевым. А замкнул топ-5 Виктор Коваленко. Эти футболисты занимают первые пять мест уже в третьем опросе весны 2017 года кряду.

Ничего удивительно нет — все они входят в поле зрения главного тренера национальной команды Украины. Правда, Довбык пока что никак не может заслужить у Андрея Шевченко право дебютировать в главной сборной страны. Но, возможно, это лишь вопрос времени.

Напомним наши правила. Ежемесячные опросы проекта Золотой Талант — это лишь отборочный раунд перед финалом по итогам всего года. В 2017-м к возрастной категории U-21 премии Золотой Талант относятся украинские футболисты 1996—1997 годов рождения, а к возрастной категории U-19 — 1998 года рождения и моложе.

Кто за кого голосовал в мае 2017 года. U-21

Премия Золотой Талант проводится уже пятый год. В 2013-м лучшим футболистом Украины в категории U-21 был признан Иван Ордец (игроками месяца также признавались Максим Коваль, Сергей Болбат и Редван Мемешев). В 2014-м победу праздновал Руслан Малиновский (игроками месяца также признавались Сергей Болбат, Никита Шевченко и Сергей Мякушко), в 2015-м — Иван Петряк (игроком месяца также признавался Сергей Гринь). В 2016-м успех пришел к Виктору Коваленко, а игроками месяца также признавались Роман Яремчук и Артем Беседин.