Тарас ЗАВІЙСЬКИЙ: «Серхіо Наварро суворий та любить дисципліну»

Закінчення відпустки ознаменувало для карпатівців непростий етап підготовки до майбутнього сезону. Отримавши нового наставника та тренерський штаб, «зелено-білі» відразу провели дебютне тренування аби закріпити знайомство з іспанським спеціалістом. А вже у неділю «леви» вперше вирушать на закордонні збори разом із новим наставником Серхіо Наварро.

«Від роботи з новим тренерським штабом враження тільки позитивні. Серхіо Наварро намагається все та всіх контролювати. Тренер суворий та любить дисципліну. Провели перші тренування під його керівництвом, відмінності помітні відразу. Наші заняття стали більш інтенсивними, працюємо над контролем м’яча та швидкістю у побудові атак. Вже можна зробити висновок, що наставник хоче аби його команда грала першим номером» – каже Тарас.

«Той факт, що ми з тренером розмовляємо різними мовами аж ніяк не відзначається на спільній роботі. Перекладач доступно та зрозуміло пояснює, ніякого дискомфорту у спілкуванні немає. Тренер може без проблем запитати «Як справи», також він знає ще кілька популярних фраз (усміхається)».

«Можливо, збори не найприємніший період для футболістів, але їхню важливість неможливо недооцінити. Адже саме тоді закладається фундамент на сезон. Ми відпочили, тому тепер необхідно добре попрацювати. Чесно кажучи, чекаю від передсезонних зборів чогось нового та цікавого. У неділю такий етап розпочнеться для нашої команди».

«Часу для відпочинку було цілком достатньо. Особисто я з нетерпінням чекаю початку чемпіонату. Минулого сезону десь отримував менше ігрового часу, ніж того хотілось. На зборах буду наполегливо та старанно працювати і, сподіваюсь, що у новому чемпіонаті все зміниться» – підсумував Завійський.