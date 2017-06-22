Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Денис ОЛЕЙНИК: «Забил гол и два матча на поле вообще не выходил»

Полузащитник «Дармштадта» – о прошедшем сезоне

  • 22.06.2017 11:58
  • 878 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Дармштадт. Денис Олейник
© ФК Дармштадт. Денис Олейник

Украинский легионер «Дармштадта» Денис Олейник рассказал об игре в чемпионате Германии.

— В Германии ты сразу начал играть. Забил в одном из первых же поединков, а потом появился на поле через два месяца. Как такое возможно?— Я сам ничего не понял. В матче с «Хоффенхаймом» вышел на замену, сравнял счет на последней минуте, а потом… два поединка сидел на лавочке. Затем проблемы со здоровьем… Такое вот незавидное вышло начало.

— В Украине отсутствие игровой практики можно компенсировать выступлением за дубль. В Германии с этим как?
— Там тоже есть молодежные, вторые команды, но у Дармштадта их не было. Я скажу так — клуб просто оказался не готов к Бундеслиге. Команда прошла стремительный путь от четвертой лиги до высшего дивизиона, но этого никто не ожидал. Поэтому, в общем-то, и вылетели.

— Получается, что остаться в Бундеслиге «Дармштадту» было практически нереально?
— Нам ставили задачу выступить как можно лучше, но первый круг команда провалила. После Нового года сыграли достаточно неплохо, но этого не хватило. В принципе, все ведущие немецкие СМИ еще перед началом сезона говорили, что мы — главные претенденты на вылет. Так оно и вышло.

— После трех лет выступления в зарубежных чемпионатах тяжело представить, что ты можешь вернуться играть в Украину?— Наверное, да. Я там уже привык, мне там нравится, хотелось бы остаться. Мой агент Андрей Головаш работает в этом направлении. Но жизнь покажет. Никогда не говори «никогда»…

 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.