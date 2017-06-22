Денис ОЛЕЙНИК: «Забил гол и два матча на поле вообще не выходил»

Украинский легионер «Дармштадта» Денис Олейник рассказал об игре в чемпионате Германии.

— В Германии ты сразу начал играть. Забил в одном из первых же поединков, а потом появился на поле через два месяца. Как такое возможно?— Я сам ничего не понял. В матче с «Хоффенхаймом» вышел на замену, сравнял счет на последней минуте, а потом… два поединка сидел на лавочке. Затем проблемы со здоровьем… Такое вот незавидное вышло начало.

— В Украине отсутствие игровой практики можно компенсировать выступлением за дубль. В Германии с этим как?

— Там тоже есть молодежные, вторые команды, но у Дармштадта их не было. Я скажу так — клуб просто оказался не готов к Бундеслиге. Команда прошла стремительный путь от четвертой лиги до высшего дивизиона, но этого никто не ожидал. Поэтому, в общем-то, и вылетели.

— Получается, что остаться в Бундеслиге «Дармштадту» было практически нереально?

— Нам ставили задачу выступить как можно лучше, но первый круг команда провалила. После Нового года сыграли достаточно неплохо, но этого не хватило. В принципе, все ведущие немецкие СМИ еще перед началом сезона говорили, что мы — главные претенденты на вылет. Так оно и вышло.

— После трех лет выступления в зарубежных чемпионатах тяжело представить, что ты можешь вернуться играть в Украину?— Наверное, да. Я там уже привык, мне там нравится, хотелось бы остаться. Мой агент Андрей Головаш работает в этом направлении. Но жизнь покажет. Никогда не говори «никогда»…