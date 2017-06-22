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Владимир ШАРАН: «На сборах к нам присоединится нападающий-легионер»

Наставник «Александрии» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 22.06.2017 11:35
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

О турнирных испытаниях, выпавших на долю «Александрии» в минувшем сезоне, рассказал ее главный тренер.

- Два года подряд «Александрия» попадает в первую шестерку премьер-лиги. В каком сезоне это оказалось труднее?
- Наверное, в том, что завершился три недели назад. Поначалу перед командой была поставлена именно такая задача, но позже президент озвучил в узком кругу другую цель - попасть в еврокубки. Все-таки в прошлом году мы не по спортивному принципу вышли в Лигу Европы.

Мы спокойнее работали, поэтому наш результат в какой-то мере выглядел сенсационно. Теперь же от нас требовалось подтвердить свое мастерство - оттого и было труднее.

***

- Могла ли ваша команда в прошедшем сезоне рассчитывать на большее?
- Безусловно. Особенно если учесть, что первую ее часть мы провели достаточно неплохо, занимая четвертое место. Как тренер в первую очередь ставил перед собой задание закрепиться на этой позиции. Но главной помехой для «Александрии» стали кадровые проблемы, возникшие после весеннего матча с «Волынью». После крупной победы со счетом 6:0 началась эпидемия травм, люди пропускали игры из-за дисквалификаций.

Эти проблемы повлияли на итоговый результат. Мы могли сыграть лучше и дотянуться до желанного четвертого места. Думали ли о большем? Мысли о третьей строчке подспудно возникали. Но, честно говоря, я реально смотрел на вещи, осознавая, пытаться прыгнуть выше головы бессмысленно. К любой цели нужно идти поступательно. Надеюсь, что в предстоящем сезоне улучшение финансовых условий в клубе позволит и ставить более серьезные задачи.

- Про «Александрию» давно говорят как о команде, в игре которой превалирует дух коллективизма, дисциплина, бойцовские качества. Но, кажется, совокупность всего перечисленного чаще проявлялась в осенней части чемпионата, чем весной…
- Трудно судить однозначно. В отпуске я это анализировал, и могу сказать, что неправильным с моей стороны был подбор игроков в зимний период. В том, что трансферная работа не оказалась максимально качественной, есть и моя вина.

Этот фактор, безусловно, повлиял на наши турнирные дела, но лишь в определенной степени. Нельзя ведь сказать, что приглашенный в команду опытный Сергей Симинин не боец. Однако претензии претензиями, но я уверен, что после победы над «Волынью» некоторые игроки слишком рано успокоились. Они посчитали, что мы не за счет характера и самоотдачи, а на одном лишь классе можем обыгрывать чуть не любого соперника.

После матча с лучанами все, что было наработано на сборах, в одночасье сломалось. В нескольких последующих играх я видел, что не хватает перечисленных вами качеств - бойцовского духа, того же характера. Правда, просматривалось это не в командной игре, а в действиях некоторых футболистов. Не было сбалансированности. Получилось, что ряд выходивших в стартовом составе игроков не были готовы к выступлениям в основе.

Они появлялись на поле зачастую вынужденно, проявляя максимум старания, однако при этом мы неизменно теряли очки. Поэтому у кого-то и возникло мнение, что у команды нет присущего ей до недавнего времени духа. В самой концовке чемпионата, как мне кажется, одну победу в трех матчах мы заслуживали. Речь о ничейной игре с «Черноморцем».

***

- В домашних матчах ваши подопечные потеряли 22 очка. Не многовато ли?
- Я больше переживаю за выездные матчи. А в том, что недосчитались очков на своем поле, ничего страшного не вижу. Мы ведь попали в первую шестерку, а там играть намного сложнее. Этим летом предстоит поработать над тем, чтобы изменить психологию футболистов по части гостевых поединков. На выезде, где в прошлом сезоне мы упустили почти все, нужно играть так же, как и дома.

- Большую часть сезона вашей команде приходилось играть не в оптимальном сочетании из-за травм, болезней и дисквалификаций. Как никогда приходилось варьировать состав…
- Не от хорошей жизни. В прошлом сезоне наша команда использовала различные тактические схемы, чего раньше никогда не было в моей тренерской практике. Первую часть чемпионата, когда в составе был Роман Яремчук, мы играли 4-4-2, и эта схема приносила нам успех. Когда же Рома покинул нашу команду, часть матчей весеннего отрезка чемпионата провели, постоянно варьируя тактику.

Играли в пять защитников с двумя опорными хавбеками и тремя игроками «выше». В частности, эту модель применяли с «Динамо» и «Зарей». С «Шахтером» использовали схему с пятью игроками обороны, тремя опорными и двумя исполнителями, которых нельзя считать нападающими, - Василием Грицуком и Артемом Полярусом. Эта была игра, которая мне больше всего понравилась.

То же скажу и о схеме. Кстати, на трех перечисленных мною вариантах мы не остановились. В выездном поединке с «Зарей», когда в меньшинстве уступили 0:1, играли в четыре защитника, три опорных и три футболиста атакующего плана. В общей сложности получается четыре задействованные схемы. Повторюсь: они применялись вынужденно, исходя из кадровой ситуации. Акцент делался на оборону, поэтому после того самого матча с «Волынью» и забивали мы меньше, чем хотелось бы.

- В ходе сезона у «Александрии» было немало запоминающихся матчей, оставивших приятное впечатление у болельщиков. Какие из них вас, как тренера, удовлетворили больше всего?
- В первую очередь, назову выездной матч с «Днепром» и домашний поединок с «Волынью». По части организации игры в обороне встреча с днепрянами была из разряда «супер». Выжали максимум из стандартных ситуаций, сыграли компактно. Все это мне очень понравилось. С «Волынью» же пришлось по душе то, как команда действовала в атаке.

Эти два матча стоят особняком - они были проведены именно так, как мне хотелось. Хотя, конечно, можно отметить и первые таймы домашнего поединка с «Динамо» и выездного матча с «Шахтером», проигранного со счетом 0:1. Мы играли с использованием разных схем, и это было здорово! Другое дело, что не хватило физических сил, концентрации и исполнительского мастерства.

***

- В минувшем сезоне многие команды перешли на систему игры с тремя центральными защитниками. Считаете это больше данью моды или велением времени?
- Эта схема мне импонирует. Другое дело, что нужно иметь трех квалифицированных центральных защитников, чтобы ее использовать. К тому же, отрабатывать игру в таком ключе необходимо долго, для этого потребуется определенное время. Я объяснял ребятам, что если бы не кадровые проблемы, то мы бы так не играли. Сейчас для меня как тренера главным было сохранить защитников Сергея Басова, Андрея Гитченко и Антона Шендрика. Рад, что это удалось.

- Кто из игроков, пополнивших «Александрию» в период зимнего антракта, сразу пришелся ко двору?
- Пока никто. От каждого ожидали большего. На сегодняшний день в команде уже нет Вахтанга Чантуришвили,  Владимира Приемова и Сергея Симинина. Остался лишь Валерий Бондаренко.

- «Александрия» - одна из немногих команд премьер-лиги, в которой выступают преимущественно футболисты с украинским паспортом. До недавнего времени в ней был лишь один легионер - грузин Чантуришвили, однако его участие в чемпионате Украины ограничилось всего девятью матчами.
- Он присоединился к нам на зимних сборах в Турции, но тогда не был готов на сто процентов. Однако я взял на себя ответственность за приглашение Чантуришвили. Физические-то кондиции он набрал, но если бы в турнирной таблице «Александрия» чувствовала себя комфортнее, я бы чаще подпускал его к основе. А так - ограничивался заменами.

По прошествии сезона этот игрок решил покинуть команду, и мы по обоюдному согласию разорвали контракт. Понять футболиста можно - он хотел постоянно играть, стремился к этому. К сожалению, ему не удалось проявить себя, как сделал это раньше в нашем клубе его соотечественник Давид Таргамадзе. Я все время невольно сравнивал нашего новичка с ним, и скажу, что Чантуришвили не смог оказаться на уровне с Таргамадзе. По скорости, дриблингу и индивидуальному мастерству.

- Кто еще кроме Чантуришвили, Приемова и Симинина покинул команду?
- Андрей Новак. Он хороший голкипер, однако иметь в команде трех представителей этого амплуа примерно одного уровня считаю неправильным. Должны быть два равноценных по силе вратаря, третий же - помоложе по возрасту. Покинули «Александрию» также Дмитрий Леонов, Павел Мягков, Юрий Путраш и отбывающий дисквалификацию Станислав Микицей.

***

- Кто займет вакантные места?
- Пока новичков трое - Артем Ситало, Артем Щедрый и Андрей Бацула, игравшие ранее в «Звезде». Все они уже подписали контракты с «Александрией». Пригласили мы и троих футболистов «Стали» - вратаря Юрия Панькива, полузащитников Максима Задераку и Максима Каленчука, который был капитаном каменской команды. Во время зарубежного сбора должен присоединится еще один потенциальный новичок - легионер, выступающий в амплуа нападающего. 

- Концовка чемпионата сложилась для вашей команды непросто. Когда почувствовали, что путевка в Лигу Европы от вас не ускользнет?
- Лично я верил в это всегда. Скажу откровенно: у меня других мыслей на этот счет не возникало! Даже в разгар второго этапа чемпионата, когда мы уступили «Черноморцу», был уверен: еврокубковую путевку не упустим. Ведь не могло быть такого, чтобы на протяжении сезона команда стремилась к своей цели, отдавая борьбе все силы, а в итоге - уступила право играть в Лиге Европы тем же одесситам. Я нередко общался с ребятами, которые составляют костяк нашей команды, и они меня заверили: все будет нормально. Так и произошло.

- Оправдались ли ваши ожидания от нового формата чемпионата?
- Команды, попавшие в первую шестерку по итогам первого этапа, конечно, удовлетворены этим фактом. Не скрою, доволен и я. Ведь в ходе второго этапа удалось по два раза сыграть с «Шахтером», «Динамо» и «Зарей» - командами, которые считаются самыми сильными в украинском футболе. Матчи с ними совершенно другого уровня, они разнятся по накалу борьбы и эмоциям.
- В Голландии, где мы будем находиться с 25 июня по 9 июля. Высказывая свои пожелания, я отметил, что в преддверии нового сезона для меня важно иметь в качестве спарринг-партнеров сильные команды. На голландском сборе появится возможность помериться силами с такими соперниками как «Стяуа», «Брюгге», «Панатинаикос», АЗ и «Херенвен». Еще один контрольный матч под вопросом. Разумеется, услышав названия этих клубов, я сразу дал согласие…

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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