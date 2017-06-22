Игрок сборной Украины Артем Федецкий сыграл в футбол с бойцами на передовой. Поединок состоялся в полуразрушенном спортзале на позиции «Интернат» в Марьинке.
Школа находится на передовой и постоянно обстреливается российскими боевиками с соседних терриконов.
«Мы сыграли в футбол практически в Донецке. Конечно, поле не самое лучшее, но мы чувствуем себя в безопасности», - сказал футболист.
Источник — Цензор
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