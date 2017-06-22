И кстати,на мою точку зрения,Ребров один из лутших тренеров Динамо после Лобановского

Да не нужны нам главные тренеры-Грачевы,Орбу и Кривенцовы.Хорошие футболисты,не значит что будут ...

А кто ж по твоему "тренер"

Как минимум Цыганкова и Шепелева И сделал то, что другие не могли почти 20 лет сделать - плей офф...