Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Федецкий сыграл в футбол с бойцами на передовой

Игрок сборной Украины посетил позиции украинских военных и поддержал их моральный дух

  • 22.06.2017 11:35
  • 729 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ffu.org.ua. Артем Федецкий
© ffu.org.ua. Артем Федецкий

Игрок сборной Украины Артем Федецкий сыграл в футбол с бойцами на передовой. Поединок состоялся в полуразрушенном спортзале на позиции «Интернат» в Марьинке.

Школа находится на передовой и постоянно обстреливается российскими боевиками с соседних терриконов.

«Мы сыграли в футбол практически в Донецке. Конечно, поле не самое лучшее, но мы чувствуем себя в безопасности», - сказал футболист.

Источник — Цензор

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии
    olexyn
      olexyn, 22.06.2017 11:52
    +4
    Такі матчі - заохочуються. Відповідно до взаємного бажання учасників.
    Ссылка
    kievs05
    online
      kievs05, 22.06.2017 13:04
    0
    пиариться тоже уметь надо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.