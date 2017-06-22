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Криштиану Роналду предстанет перед судом 31 июля

Форвард «Реала» намерен судиться с испанской налоговой службой

  • 22.06.2017 11:11
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду намерен судиться с налоговой службой: португалец твердо решил отстаивать свою невиновность в зале суда. Это рискованное решение, учитывая, что в случае, если вина Криштиану будет доказана, ему грозит от двух до семи лет тюрьмы, а также штраф в размере 28 миллионов евро. Представители мадридского «Реала» рекомендуют Криштиану погасить вменяемую ему налоговую задолженность в размере 14,7 миллионов евро, но Криштиану не рассматривает этот вариант – он настаивает на своей невиновности и собирается доказывать её в суде по примеру Хаби Алонсо, чья тяжба длится уже несколько лет. В своё время также обвиненный в уклонении от уплаты налогов с продажи имиджевых прав Алонсо отказался выплачивать штраф в размере более 2 миллионов евро, обратился в суд и выиграл, но прокуратура Испании добилась пересмотра этого дела, который продолжается и по сей день.

Криштиану Роналду предстанет перед судом и даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов 31 июля.

Криштиану обвиняют в неуплате в госказну около 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,66 – в 2012, 3,2 – в 2013 и 8,5 – в 2014.

Обвинение считает, что ответчик пользовался общественной организацией, созданной им в 2010 году, для сокрытия средств, полученных с продажи имиджевых прав.

Согласно докладу, который налоговая служба предоставила в прокуратуру, еще в 2008 году Криштиану передал право подписи своему агенту Жорже Мендешу, и именно его подпись стояла на трудовом договоре футболиста с мадридским «Реалом» с 2009 по 2015 год. На основании этого договора с «Мадридом», подписанного 21 июня 2009 года, Криштиану с 1 января 2010 года получил статус налогового резидента Испании.

11 ноября 2011 года футболист выбрал налоговый режим, который применялся к иностранным гражданам, работающим на территории Испании, что позволяло ему уменьшить процент подоходного налога с физических лиц и платить всего 24% или 24,75% от доходов, полученных на территории Испании. Однако, как сообщает прокуратура, Криштиану «передал» свои имиджевые права оффшорной компании Tollin Associates Ltd, офис которой находится на Британских Виргинских островах и в которой он являлся единственным владельцем.

Кроме того, прокуратура сообщает, что в налоговом отчете за 2014 год Криштиану указал доходы, полученные на территории Испании с 2011 по 2014 год, на сумму 11,5 миллионов евро, хотя на самом деле он получил почти 43 миллиона.

В этой декларации футболист отметил, что прибыль получена с движимого имущества, а не в результате экономической деятельности, что позволило значительно сократить сумму налогов.

Роналду также сознательно не включил в декларацию оцениваемые налоговой в 28,4 млн. евро доходы за имиджевые права, принадлежащие новой компании Adifore Finance Ltd: эта компания является владельцем его прав с 2015 до 2020 год и действует только на территории Испании.

По информации официальных представителей Криштиану Роналду, португалец уже получил повестку в суд, как и его агент Жорже Мендеш. Судьей выступит Моника Гомес Феррер, уже имеющая опыт работы в медийных процессах, широко освещаемых СМИ.

По закону, если в течение этих 60 дней после того как было выдвинуто обвинение, Криштиану признает свою вину, погасит задолженность и выплатит штраф, он будет избавлен от тюремного заключения. Если же вина португальца будет установлена, то, по испанскому законодательству, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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