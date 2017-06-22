Доменико ТЕДЕСКО: «С Коноплянкой сошлись во мнениях»

В среду на ФЕЛЬТИНС-Арене состоялась официальная презентация нового главного тренера «Шальке» Доменико Тедеско. По ходу пресс-конференции 31-летний тренер рассказал о своей работе на поле и за её пределами, поделился первыми впечатлениями от нового клуба и отметил важность общения.

Доменико Тедеско о …

… своём решении перейти в «Шальке»:

Когда пришёл запрос то я, конечно, очень обрадовался. «Шальке» это великий клуб с огромным количеством болельщиков, которые готовы отдать последнюю рубашку за свой клуб. С самого начала переговоров я почувствовал доверие со стороны руководителей. Это сыграло важную роль. Должен сказать откровенно: я бы не покинул Ауе ради любого клуба. В «Шальке» мне предстоит сложная работа, но я на 100 процентов уверен в своих силах.

… успешном времени в Ауэ:

Вылет в более низкий дивизион я смог предотвратить не только благодаря своим усилиям. Была проделана большая командная работа, в которой участвовал тренерский штаб и сотрудники клуба. Благодаря этой работе мы смогли сохранить прописку во втором дивизионе. Я благодарен клубу за это замечательное время. Не в последнюю очередь благодаря моей работе в Ауэ я смог стать тренером «Шальке».

… первых днях в «Шальке»:

Я уже познакомился со многими работниками. Я сразу почувствовал, что каждый человек здесь любит клуб и живёт им. Кристиан Хайдель рассказал мне об этом во время переговоров. Невероятно важно, что люди здесь идентифицируют себя с «Шальке». Понимая это, ты готов работать на максимум и даже больше.

… своих первых впечатлениях от ФЕЛЬТИНС-Арены:

Это красивый стадион. Я очень впечатлён и в то же время очень счастлив, что оказался здесь. Я в предвкушении того момента, когда увижу его полностью заполненным. Во время собрания членов клуба я получу первое впечатление.

... контакте с игроками:

Я конечно же, уже пообщался с некоторыми футболистами. Это были конструктивные разговоры. Для меня важно познакомиться с каждым. Поэтому я, к примеру, уже поговорил с Евгением Коноплянкой. Мы поговорили о том, в какой манере он выразил недавно свою критику. Мы оба согласились с тем, что это не правильно.

Я в предвкушении начала тренировок, хочу увидеть всех футболистов на поле. Я уже посмотрел много матчей «Шальке» и проанализировал их, но работа на поле это совершенно другое. Мне важно лично получить впечатление. Я хочу понять, как думает и действует каждый и что каждый готов вложить в успех «Шальке». Это самое главное.

... своём тренерском штабе:

Окончательное решение по поводу того, как будет выглядеть тренерский штаб, пока не принято. В данный момент мы ведём переговоры с членами действующего штаба и с возможными кандидатами. Я использую это время, чтобы наладить межличностные отношения. В конце концов я провожу со своим штабом больше времени, чем с женой (смеётся).

… значимости общения:

Общение является необходимой базой для понимания друг друга и для общего успеха. Лично для меня важно быть предельно честным с игроками. Будучи тренером я должен каждую неделю принимать решения, иногда это очень тяжелые решения. Если кто-то не играет, то я ему объясняю почему. В команде должны царить доверительные отношения.

... своём таланте к языкам:

Я могу говорить на нескольких языках. На немецком и итальянском, а также на английском, французском и испанском. Последним правда я не пользовался в повседневной жизни, но это изменится. Знание языка есть только в том случае, если им пользуешься.

… своём стиле:

Если я сам отвечу на этот вопрос, то ответ наверное не будет на сто процентов верным. Об этом лучше спросить игроков. Я не пытался выработать какой-то свой особенный стиль. Я всегда стараюсь быть самим собой. Честность и открытость невероятно важны. Нужно понимать психологию футболистов и решать вопросы по ситуации. Парни должны понимать, что они все в одной лодке и могут открыто выражать своё мнение. При этом интересы команды должны стоять во главе угла. Здесь нет места тщеславию.

… своей игровой идеи:

Мне нравится красивый футбол и, конечно же, голы. Для этого нужно усердно работать. Это можно сравнить со строительством дома. Сначала нужно заложить фундамент. Для меня важно, чтобы команда правильно распределяла зоны. Должна быть четкая организация как при обороне, так и в атакующих действиях. По какой системе мы будем не так важно. Важно, чтобы каждый игрок правильно понимал свою позицию при любой расстановке.

… возможных новичках:

Мы будем подписывать игроков, которые будут подходить нам и делать команду сильнее. И самое главное: он должен хотеть выступать за «Шальке» и идентифицировать себя с этим клубом.

… своей итоговой оценке при получении тренерской лицензии:

Не думаю, что оценка влияет на то, станет ли человек хорошим или плохим тренером. Можно получить 3,0 и в итоге стать успешным. Но на самом деле, когда я берусь за что-то, я стараюсь быть последовательным. Оценка 1,0 является ярким подтверждением тому, что на протяжении десяти месяцев я хорошо поработал.