Ребров будет получать в Аль-Ахли 2,4 млн евро в год

Вчера вечером стало известно, что бывший наставник «Динамо» Сергей Ребров официально назначен главным тренером клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Сообщается, что сумма ежегодной зарплаты наставника на новом месте работы составит около 10 миллионов местных риалов. По сегодняшнем курсу это около 2,4 млн евро.

К своим обязанностям Сергей Станиславович должен приступить 1 июля, а сменит он на тренерском мостике швейцарца Кристиана Гросса.