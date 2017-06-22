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Ребров будет получать в Аль-Ахли 2,4 млн евро в год

Стали известны финансовые детали контракта украинского специалиста с клубом из Саудовской Аравии

  • 22.06.2017 10:38
  • 1111 просмотров
  • 3 комментария
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ua-football.com. Сергей Ребров
© ua-football.com. Сергей Ребров

Вчера вечером стало известно, что бывший наставник «Динамо» Сергей Ребров официально назначен главным тренером клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Сообщается, что сумма ежегодной зарплаты наставника на новом месте работы составит около 10 миллионов местных риалов. По сегодняшнем курсу это около 2,4 млн евро.

К своим обязанностям Сергей Станиславович должен приступить 1 июля, а сменит он на тренерском мостике швейцарца Кристиана Гросса.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 22.06.2017 10:44
    +1
    Это и есть ответ всем "доброжелателям"...
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    Dima Any
      Dima Any, 22.06.2017 11:22
    +1
    Cortazar, 22.06.2017 10:44
    Это и есть ответ всем "доброжелателям"...
    Який це "ответ", він що пішов щось тренувати серйозний клуб з Топ чемпіонатів ???
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    rokkino
    online
    rokkino, 22.06.2017 11:26
    0
    Нет ему надо ждать приглашение от Манчестер Юнайтед,на замену Моуриньо.Молодец Серый,набирайся опыта,становись независимым и в денежном плане,потом ждем домой,тренером в Шахтер
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