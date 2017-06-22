Ребров будет получать в Аль-Ахли 2,4 млн евро в год

Вчера вечером стало известно, что бывший наставник «Динамо» Сергей Ребров официально назначен главным тренером клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Сообщается, что сумма ежегодной зарплаты наставника на новом месте работы составит около 10 миллионов местных риалов. По сегодняшнем курсу это около 2,4 млн евро.
К своим обязанностям Сергей Станиславович должен приступить 1 июля, а сменит он на тренерском мостике швейцарца Кристиана Гросса.
Источник — zbirna.com
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