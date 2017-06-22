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Амбросій ЧАЧУА: «Склад і схему будемо награвати в Польщі»

Футболіст «Карпат» розповів про підготовку до нового сезону

  • 22.06.2017 10:28
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ФК Карпаты. Амбросий Чачуа
© ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Півзахисник «Карпат» Амбросій Чачуа про відпочинок, тренування нового наставника та загальнокомандний настрій.

– Амбросію, дозволимо собі традиційне «перше запитання» в літню пору: де і як провели довгождану відпустку?
– Нормально відпочив. З’ясувалося, що цих кількох тижнів – цілком достатньо, щоби відновитися. З України не виїжджав, більше часу провів із сім’єю.

– Ваш колега Дмитро Кльоц уже охарактеризував специфіку тренувань Серхіо Наварро: все ніби звичне, проте робиться з незвично високою інтенсивністю. Можете щось додати від себе?
– Можу підтвердити те, що сказав Дмитро: все дуже інтенсивно, проте, з другого боку, – цікаво. Просто треба розуміти: ми ж тільки тиждень працюємо, а по-справжньому що й до чого стане зрозуміло після зборів.

– Іще трохи про нового тренера львів’ян: часом, не ділився з командою враженнями про Україну та Львів?
– Думаю, він іще звикає – кожній людині в нових життєвих умовах потрібен час для адаптації. Сам він нічого нам не говорив.

– 25 червня «зелено-білі» вирушають у Польщу на літній тренувальний збір. Існує відчуття, мовляв, повертаюся до рутини, постійних занять, матчів і переїздів?
– Та насправді я за всім цим скучив! Мене навіть радує, що повертаємося до нормального робочого графіку. І по партнерах бачу: всі у хорошому, робочому настрої. Ні в кого немає кислого настрою.

– Є вже розуміння, за якою схемою виступатимуть «Карпати» наступного сезону? За модною з трьома центрбеками чи якоюсь іншою?
– Це передчасне запитання: поки тренуємося лише тиждень, а для конкретики потрібно більше часу. Напевно, вже в Польщі награватимемо як схему, так і склад.

– Іще про наступний чемпіонат: виконавчий директор львівського клубу Даріо Друді запевнив, що команда боротиметься за медалі. Чи існує це у вигляді окресленої мети на сезон-2017/18?
– Було загальне зібрання команди, на якому нам представили Наварро. Поки все. Про конкретні завдання на сезон, думаю, говоритимемо після зборів у Польщі – ближче до старту чемпіонату.

Источник — УПЛ

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