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МФК Николаев покинули пять футболистов

Команда осталась почти без защитников

  • 22.06.2017 09:57
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niksport.com.ua
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МФК «Николаев» сообщил о последних новостях из стана команды.

«По окончании прошлого сезона команду покинуло несколько человек. Это Амир Агаларов, Виталий Павлов, Дмитрий Назаренко, Дмитрий Сартина и Валерий Куценко

Ранее сообщалось, что ушли из команды Александр Дударенко, Ваге Саркисян и Юрий Батюшин.

Кроме того, новые контракты с клубом подписали защитники Юрий Булычев, Владислав Барский, полузащитники Евгений Витенко, Василий Пасичнык, нападающие Маури Пакоме и Иван Морозов», - говорится в сообщении.

Сегодня МФК «Николаев» сыграет контрольный матч против одесской «Жемчужины».

Источник — МФК Николаев

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