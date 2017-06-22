МФК Николаев покинули пять футболистов

МФК «Николаев» сообщил о последних новостях из стана команды.
«По окончании прошлого сезона команду покинуло несколько человек. Это Амир Агаларов, Виталий Павлов, Дмитрий Назаренко, Дмитрий Сартина и Валерий Куценко
Ранее сообщалось, что ушли из команды Александр Дударенко, Ваге Саркисян и Юрий Батюшин.
Кроме того, новые контракты с клубом подписали защитники Юрий Булычев, Владислав Барский, полузащитники Евгений Витенко, Василий Пасичнык, нападающие Маури Пакоме и Иван Морозов», - говорится в сообщении.
Сегодня МФК «Николаев» сыграет контрольный матч против одесской «Жемчужины».
Источник — МФК Николаев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.