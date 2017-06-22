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Роман ЗОЗУЛЯ: «Скоро Днепр будет без всяких приставок СК-1»

Бывший форвард днепрян обратился к фанатам

  • 22.06.2017 09:28
  • 856 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Днепр. Владимир Полевой
© ФК Днепр. Владимир Полевой

Экс-нападающий «Днепра» Роман Зозуля прокомментировал заявление фанатов о том, что они не собираются поддерживать команду «Днепр-1».

«Вот не понимаю, вы хотите, чтобы не было команды в городе Днепре?

Нет другого выхода, нет. Вы хотите, чтобы детская школа и дети, которые там занимаются, были без футбола? Куда им всем идти? Невозможно по закону, чтобы сейчас называлась команда «Днепр». Невозможно, но в будущем уберутся «СК» и «1», и будет команда называться «Днепр», наш родной «Днепр».

Надо потерпеть. Люди взяли клуб, чтобы помочь, чтобы в городе был футбол, было, где деткам заниматься, будущему поколению. А работникам клуба что делать, оставаться без работы? Бабушкам на базе, администраторам, агрономам, что им делать?

А так будет у них работа, все остается, как было, только название меняется. Команда будет жить в Приднепровске, играть на «Днепр Арене». Тренеры все остаются, легенды клуба продолжают работать в команде, что не так?

Скоро будет наш «Днепр» без всяких приставок «СК-1», – написал Зозуля.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    avanta88
    online
      avanta88, 22.06.2017 10:05
    +2
    то что если вы хотите быть честными - то не надо начинать свой пусть сразу же с нарушения регламента, показывая что вы "выше" остальных и чхали на законы
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