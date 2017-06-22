Роман ЗОЗУЛЯ: «Скоро Днепр будет без всяких приставок СК-1»

Экс-нападающий «Днепра» Роман Зозуля прокомментировал заявление фанатов о том, что они не собираются поддерживать команду «Днепр-1».

«Вот не понимаю, вы хотите, чтобы не было команды в городе Днепре?

Нет другого выхода, нет. Вы хотите, чтобы детская школа и дети, которые там занимаются, были без футбола? Куда им всем идти? Невозможно по закону, чтобы сейчас называлась команда «Днепр». Невозможно, но в будущем уберутся «СК» и «1», и будет команда называться «Днепр», наш родной «Днепр».

Надо потерпеть. Люди взяли клуб, чтобы помочь, чтобы в городе был футбол, было, где деткам заниматься, будущему поколению. А работникам клуба что делать, оставаться без работы? Бабушкам на базе, администраторам, агрономам, что им делать?

А так будет у них работа, все остается, как было, только название меняется. Команда будет жить в Приднепровске, играть на «Днепр Арене». Тренеры все остаются, легенды клуба продолжают работать в команде, что не так?

Скоро будет наш «Днепр» без всяких приставок «СК-1», – написал Зозуля.