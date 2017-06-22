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Роналду планирует перейти в ПСЖ

Нападающий «Реала» может сменить клубную прописку в летнее межсезонье

  • 22.06.2017 08:58
  • 3077 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Сообщается, что 32-летний футболист хочет подписать контракт с французским ПСЖ.

О своем намерении Роналду сообщит руководству «Реала» после завершения Кубка конфедераций.

Ранее появилась информация, что ПСЖ готов выложить за Роналду €140 млн и платить ему €30 млн в год.

Источник — Marca

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Комментарии
    reaktor1979
    reaktor1979, 22.06.2017 09:57
    +5
    Если мне не изменяет память, во Франции тоже жестко с налогами.
    Именно поэтому Депардье начал скитаться по болотам.
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    justhateme
    online
      justhateme, 22.06.2017 11:36
    0
    reaktor1979, 22.06.2017 09:57
    Если мне не изменяет память, во Франции тоже жестко с налогами.
    Именно поэтому Депардье начал скитаться по болотам.

    70% налог. Поэтому когда Бэкхем там играл, он сказал чтобы все шли в жопу, а все деньги с его зп шли на благотворительность.
    Так что ЗП по контракту должна быть 100 лямов, чтобы он получил 30 в итоге чистыми.
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