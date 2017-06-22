Роналду планирует перейти в ПСЖ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Сообщается, что 32-летний футболист хочет подписать контракт с французским ПСЖ.
О своем намерении Роналду сообщит руководству «Реала» после завершения Кубка конфедераций.
Ранее появилась информация, что ПСЖ готов выложить за Роналду €140 млн и платить ему €30 млн в год.
Источник — Marca
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Именно поэтому Депардье начал скитаться по болотам.
Именно поэтому Депардье начал скитаться по болотам.
70% налог. Поэтому когда Бэкхем там играл, он сказал чтобы все шли в жопу, а все деньги с его зп шли на благотворительность.
Так что ЗП по контракту должна быть 100 лямов, чтобы он получил 30 в итоге чистыми.
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