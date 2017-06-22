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Максим Каленчук покинул Сталь

Полузащитник каменчан попрощался с командой и болельщиками

  • 22.06.2017 08:48
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facebook.com. Максим Каленчук
© facebook.com. Максим Каленчук

Полузащитник «Стали» Максим Каленчук покидает клуб из Каменского. Об этом футболист сообщил на своей странице в Facebook.

«Не так я хотел попрощаться и сказать спасибо этому клубу... Клубу, в котором я провел эти прекрасные 6 лет!

Победы,поражения, первый гол во Второй лиге и выход из Второй лиги в Первую, капитанская повязка, первый гол в Первой лиге и выход из первой лиги в УПЛ. Первый матч в Премьер-лиге, первый гол в Времьер-лиге и вот он, 150-й матч в футболке сталеваров. Все это было с тобой, мой клуб.

Спасибо, в первую очередь, ультрас и их лидеру Затышняку Владу. Вы все это время не переставали ездить и поддерживать команду, где бы и в какую погоду не проходил матч. Спасибо простым болельщикам, которые искренне переживали падения и взлеты команды. И, конечно же, тем, кто никогда не верил в клуб из своего города, таких тоже было немало.

При мне произошло немало перемен в жизни самого клуба и города в целом: менялись игроки, менялись тренеры, сменилось руководство и даже название города изменилось, но не менялось одно – отношение всех этих людей ко мне, я всегда чувствовал поддержку и внимание.

Спасибо моим партнерам по команде, вы помогали мне расти и работать над собой. У нас было много всего: и радость, и ссоры, посиделки, конфликты, без этого тоже никуда. В любом случае, верю, что со всеми у меня остаются хорошие отношения, и мы всегда сможем пожать друг другу руки и посмотреть в глаза при встрече», – написал Каленчук.

В завершившемся сезоне УПЛ на счету полузащитника 1 гол и 6 ассистов в 30 матчах чемпионата Украины.

Источник — Facebook.com

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