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Флорентино ПЕРЕС: «Реал хочет выиграть ЛЧ в третий раз подряд»

Президент мадридского клуба – о главных целях команды

  • 22.06.2017 08:36
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ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес
© ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что мадридский клуб и в следующем сезоне намерен выиграть Лигу чемпионов.

«Играть в «Реале» означает постоянно иметь перед собой вызовы. И это значит, что ты должен преодолевать себя каждый день. Так что «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это для нас новый стимул. Футболисты между собой уже обсуждали этот вопрос, и руководство клуба присоединяется к ним», – сказал Перес.

Источник — Marca

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