Флорентино ПЕРЕС: «Реал хочет выиграть ЛЧ в третий раз подряд»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что мадридский клуб и в следующем сезоне намерен выиграть Лигу чемпионов.
«Играть в «Реале» означает постоянно иметь перед собой вызовы. И это значит, что ты должен преодолевать себя каждый день. Так что «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это для нас новый стимул. Футболисты между собой уже обсуждали этот вопрос, и руководство клуба присоединяется к ним», – сказал Перес.
Источник — Marca
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