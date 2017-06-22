Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду набрал 800-е очко по системе «гол+пас» в карьере.
Напомним, 32-летний футболист забил единственный гол в матче с Россией на Кубке конфедераций. После этого гола на счету португальца 603 мяча и 197 результативных передач во всех официальных матчах.
Источник — Twitter
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