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Роналду набрал 800-е очко по системе гол+пас в карьере

Форвард Португалии оформил юбилей в матче с Россией

  • 22.06.2017 08:08
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Squawka. Криштиану Роналду
© Squawka. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду набрал 800-е очко по системе «гол+пас» в карьере.

Напомним, 32-летний футболист забил единственный гол в матче с Россией на Кубке конфедераций. После этого гола на счету португальца 603 мяча и 197 результативных передач во всех официальных матчах.

Источник — Twitter

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