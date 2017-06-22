Фанати Дніпра: «Для нас існує лише один клуб»

Фанати «Дніпра» на своїй сторінці у Facebook прокоментували заяву почесного президента СК «Дніпро-1» Юрія Берези про те, що вони підтримали створення нового клубу.

«Ми, як ультрас «Дніпра», хочемо наголосити, що для нас існує лише один клуб і це ФК «Дніпро». І поки цей клуб існує, ми будемо підтримувати його до останнього подиху.

Ми також дуже раді, що футбол у нашому місті розвивається дуже швидкими темпами, але це не означає що наше ім`я можна використовувати для реклами або піару своїх проектів. Це наш офіційний коментар, щодо заяви Юрія Берези про участь СК «Дніпро-1» у Другій лізі», - сказано в заяві.

Нагадаємо, на сьогоднішній конференції ПФЛ до Другої ліги було прийнято «Дніпро» і «Дніпро-1». Всього в дивізіоні гратимуть 25 команд.