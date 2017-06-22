Федорчук покинул Динамо

Футбольный клуб «Динамо» Киев и полузащитник Валерий Федорчук по обоюдному согласию приняли решение прекратить сотрудничество.
Валерий Федорчук перешел в столичный клуб в феврале 2016 года. Первое время футболист восстанавливался, после чего стал периодически выступать в основном составе. В сезоне 2016/17 Валерий провел в чемпионате Украины 8 матчей (забил 1 мяч), в Лиге чемпионов 1 матч. Также футболист сыграл в матче за Суперкубок Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
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