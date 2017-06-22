Федорчук покинул Динамо

хотілось би чогось не синьо-білого, а, наприклад, жовту форму....

... Так так, вот и Суркиса пи... шь раскрылся... Он устал, надо отдохнуть.... Теперь все стало на...

Друзі як на мене Ребров все правильно зробив, є фінансування є результат, нема фінансування то і ...

Короля делает свита. Кто у него будет в помощниках? Рианчо остается в Украине?.