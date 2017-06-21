Сборная Мексики одержала волевую победу над Новой Зеландией

Сборная Мексики одержала волевую победу над сборной Новой Зеландии. Эта виктория позволила мексиканцам возглавить группу на Кубке Конфедераций, опередив команду Португалии по разнице мячей.
Мексика — Новая Зеландия 2:1
Голы: Хименес, 54, Перальта, 72 — Вуд, 42
Мексика: Талавера — Сальседо (Морено, 33, (Маркес, 68)), Араухо, Д. Рейес, Аланис (Эррера, 46) — Джов. Дос Сантос, Фабиан, Акино, Дамм — Перальта, Хименес
Новая Зеландия: Маринович — Дюранте, Ингем (Паттерсон, 82), Боксолл, Уинн — Рохас (Барбарусес, 74), Смит, Макглинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас — Вуд
Предупреждения: Эррера, Д. Рейес — Томас, Боксолл
Источник — Sport.ua
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