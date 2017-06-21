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Сборная Мексики одержала волевую победу над Новой Зеландией

Мексиканцы возглавили свою группу

  • 21.06.2017 23:23
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Сборная Мексики одержала волевую победу над сборной Новой Зеландии. Эта виктория позволила мексиканцам возглавить группу на Кубке Конфедераций, опередив команду Португалии по разнице мячей.

Мексика — Новая Зеландия 2:1
Голы: Хименес, 54, Перальта, 72 — Вуд, 42

Мексика: Талавера — Сальседо (Морено, 33, (Маркес, 68)), Араухо, Д. Рейес, Аланис (Эррера, 46) — Джов. Дос Сантос, Фабиан, Акино, Дамм — Перальта, Хименес
Новая Зеландия: Маринович — Дюранте, Ингем (Паттерсон, 82), Боксолл, Уинн — Рохас (Барбарусес, 74), Смит, Макглинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас — Вуд

Предупреждения: Эррера, Д. Рейес — Томас, Боксолл

Источник — Sport.ua

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