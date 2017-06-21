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Мексика — Новая Зеландия — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Мексика — Новая Зеландия

  • 21.06.2017 23:23
  • 37 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/miseleccionmx
© twitter.com/miseleccionmx

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии победу праздновали американцы (2:1):

Источник — Sport.ua

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