Черноморец проиграл Шерифу в спарринге

«Шериф» — «Черноморец» — 2:0
Голы: Брезовец, 13 (с пенальти), Дамашкан, 40
«Черноморец» (1-й тайм): Безрук — Щетинин, Петько, Серденюк, Каплиенко — футболист на просмотре, Сильвио, Яворский, Мурашов — Машнин, Попов.
«Черноморец» (2-й тайм): Смородин — Татарков, Азацкий, Норенков, Смирнов — Третьяков, Ковалец, Хобленко, Люлька (капитан) — Мусолитин, футболист на просмотре.
Источник — Sport.ua
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