Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черноморец проиграл Шерифу в спарринге

Одесситы начали подготовку к новому сезону

  • 21.06.2017 23:03
  • 196 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец

«Шериф» — «Черноморец» — 2:0
Голы: Брезовец, 13 (с пенальти), Дамашкан, 40

«Черноморец» (1-й тайм): Безрук — Щетинин, Петько, Серденюк, Каплиенко — футболист на просмотре, Сильвио, Яворский, Мурашов — Машнин, Попов.
«Черноморец» (2-й тайм): Смородин — Татарков, Азацкий, Норенков, Смирнов — Третьяков, Ковалец, Хобленко, Люлька (капитан) — Мусолитин, футболист на просмотре.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.