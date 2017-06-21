ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Ребров - тренер Аль-Ахли

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли».
Официальный аккаунт клуба в Twitter сообщает, что украинский наставник подписал двухлетний контракт. Финансовые детали контракта не сообщаются.
По итогам прошлого сезона «Аль-Ахли» стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.
Напомним, что Ребров покинул «Динамо» по окончанию сезона.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Успіхів тобі Сергію, буду тепер слідкувати за арабами.
кормилец?? ты что ли?
Валенок, если хочешь понтонуться, то хоть погугли перед тем как писать, - Come on! ....
Comon!!!!Play!!!!
кормилец?? ты что ли?
Порвал все рейтинги!
Comon!!!!Play!!!!
кормилец?? ты что ли?
Кормильцы в рашу бегут с предлогом "в Украине не заработашь". А Сергей Станиславович на повышение пошёл. Но все же ждём возвращения
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.