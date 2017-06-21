ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Ребров - тренер Аль-Ахли

Хорош! Кацапи впевнений на 100%, що не виграють у мексиканців!

Вот ты его обозвал ....почему ?....почему он дурик ....только по делу

Кормильцы в рашу бегут с предлогом "в Украине не заработашь". А Сергей Станиславович н...

По стопам Лобановского пошел,- удачи

Сразу вспомнился его гол в ворота Саудовской Аравии))))

Не желание Суркиса покупать как раз из за денег я так понимаю. Просто Ребров понял, что с этого с...