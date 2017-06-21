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ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Ребров - тренер Аль-Ахли

Украинский тренер попробует свои силы в Саудовской Аравии

  • 21.06.2017 22:37
  • 2913 просмотров
  • 15 комментария
Метки
vesti-ukr.com. Сергей Ребров
© vesti-ukr.com. Сергей Ребров

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли».

Официальный аккаунт клуба в Twitter сообщает, что украинский наставник подписал двухлетний контракт. Финансовые детали контракта не сообщаются.

По итогам прошлого сезона «Аль-Ахли» стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.

Напомним, что Ребров покинул «Динамо» по окончанию сезона.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ruslan0927
      Ruslan0927, 21.06.2017 22:43
    +8
    Ого, так швидко.
    Успіхів тобі Сергію, буду тепер слідкувати за арабами.
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    nivavn
      nivavn, 21.06.2017 22:44
    -9
    ДУРІК ти Сірожа
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    tolik.61fut
      tolik.61fut, 21.06.2017 22:48
    +4
    Дай боже нашому теляткові вовка з"їсти...
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    pulse240
    pulse240, 21.06.2017 22:49
    +4
    Я так понимал, что Ребров ушёл из Динамо не из-за денег, а из-за слабого состава киевлян и нежелания Суркиса покупать игроков под Сергея. Теперь кажется что-то всё-таки из-за денег.
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    fff
      fff, 21.06.2017 22:51
    -3
    И чем же его привлекла Саудовская Аравия? Я в недоумении
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    dimalena
      dimalena, 21.06.2017 22:51
    -2
    Comon!!!!Play!!!!
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    skullka
      skullka, 21.06.2017 22:51
    +3
    быстро он отдохнул, но всеромно удачи! в Динамо показал что потенциал тренировать есть
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    EGOS
      EGOS, 21.06.2017 22:53
    +7
    dimalena, 21.06.2017 22:51
    Comon!!!!Play!!!!

    кормилец?? ты что ли?
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    zhevaua
      zhevaua, 21.06.2017 23:00
    +2
    dimalena, 21.06.2017 22:51
    Comon!!!!Play!!!!

    Валенок, если хочешь понтонуться, то хоть погугли перед тем как писать, - Come on! ....
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    zhevaua
      zhevaua, 21.06.2017 23:00
    0
    EGOS, 21.06.2017 22:53
    dimalena, 21.06.2017 22:51
    Comon!!!!Play!!!!

    кормилец?? ты что ли?

    Порвал все рейтинги!
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.06.2017 23:01
    +2
    pulse240, 21.06.2017 22:49
    Я так понимал, что Ребров ушёл из Динамо не из-за денег, а из-за слабого состава киевлян и нежелания Суркиса покупать игроков под Сергея. Теперь кажется что-то всё-таки из-за денег.
    Не желание Суркиса покупать как раз из за денег я так понимаю. Просто Ребров понял, что с этого состава он выжал максимум, вот и решил не убивать свою репутацию.
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 21.06.2017 23:13
    +2
    Сразу вспомнился его гол в ворота Саудовской Аравии))))
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    jekavayp
      jekavayp, 21.06.2017 23:16
    +1
    По стопам Лобановского пошел,- удачи
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    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 21.06.2017 23:20
    0
    EGOS, 21.06.2017 22:53
    dimalena, 21.06.2017 22:51
    Comon!!!!Play!!!!

    кормилец?? ты что ли?

    Кормильцы в рашу бегут с предлогом "в Украине не заработашь". А Сергей Станиславович на повышение пошёл. Но все же ждём возвращения
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    dirkchneider
    online
      dirkchneider, 21.06.2017 23:30
    0
    nivavn, 21.06.2017 22:44
    ДУРІК ти Сірожа
    Вот ты его обозвал ....почему ?....почему он дурик ....только по делу
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