Виктор Коваленко провел мастер-класс с юными херсонскими футболистами

Воспитанников херсонских футбольных школ поприветствовать приехал игрок донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Виктор Коваленко.



На футбольном поле ДЮСШ «Освіта» Коваленко ждали несколько сотен юных футболистов и просто зрителей, пришедших увидеть молодую звезду украинского футбола.



Виктор провел разминку с детскими командами, пообщался с юношами и раздал автографы всем желающим, а также подарил мячи со своей подписью каждой из команд, которые пришли на мастер-класс.

Дети не сдерживали эмоций, спрашивали Виктора о секретах футбольного мастерства.



Главная установка от чемпиона Украины для юношей - упорно работать и слушать тренеров, если они хотят стать настоящими профессионалами и достичь высоких футбольных вершин.



Коваленко поблагодарил за организацию мероприятия, которое популяризирует футбол среди детей и молодежи.



Справка. Виктор Коваленко родился в Херсоне 14 февраля 1996 года. Первый тренер - Владимир Володин. Окончил футбольную академию донецкого «Шахтера». Дебютировал за «Шахтер» 27 октября 2014 года. С 2010 года Коваленко начали привлекать к матчам юношеских сборных Украины разных возрастов. В 2014 году в составе сборной, составленной из игроков до 19 лет, участвовал в юношеском чемпионате Европы. 24 марта 2016 дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче со сборной Кипра.



Достижения:



- Чемпион Украины: 2016-17

- Обладатель Кубка Украины: 2016-17

- Серебряный призер чемпионата Украины: 2014/15, 2015-16

- Обладатель Суперкубка Украины: 2015

- Серебряный призер Юношеской лиги УЕФА 2014-15

- Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира: 2015

- Лучший молодой футболист Украины: 2015