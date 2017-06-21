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Виктор Коваленко провел мастер-класс с юными херсонскими футболистами

Хавбек «Шахтера» пообщался с воспитанниками херсонских футбольных школ

  • 21.06.2017 22:19
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visti.ks.ua
© visti.ks.ua

Воспитанников херсонских футбольных школ поприветствовать приехал игрок донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Виктор Коваленко.

На футбольном поле ДЮСШ «Освіта» Коваленко ждали несколько сотен юных футболистов и просто зрителей, пришедших увидеть молодую звезду украинского футбола.

Виктор провел разминку с детскими командами, пообщался с юношами и раздал автографы всем желающим, а также подарил мячи со своей подписью каждой из команд, которые пришли на мастер-класс.

Дети не сдерживали эмоций, спрашивали Виктора о секретах футбольного мастерства.

Главная установка от чемпиона Украины для юношей - упорно работать и слушать тренеров, если они хотят стать настоящими профессионалами и достичь высоких футбольных вершин.

Коваленко поблагодарил за организацию мероприятия, которое популяризирует футбол среди детей и молодежи.

Справка. Виктор Коваленко родился в Херсоне 14 февраля 1996 года. Первый тренер - Владимир Володин. Окончил футбольную академию донецкого «Шахтера». Дебютировал за «Шахтер» 27 октября 2014 года. С 2010 года Коваленко начали привлекать к матчам юношеских сборных Украины разных возрастов. В 2014 году в составе сборной, составленной из игроков до 19 лет, участвовал в юношеском чемпионате Европы. 24 марта 2016 дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче со сборной Кипра.

Достижения:

- Чемпион Украины: 2016-17
- Обладатель Кубка Украины: 2016-17
- Серебряный призер чемпионата Украины: 2014/15, 2015-16
- Обладатель Суперкубка Украины: 2015
- Серебряный призер Юношеской лиги УЕФА 2014-15
- Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира: 2015
- Лучший молодой футболист Украины: 2015

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