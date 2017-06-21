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Россия — Португалия — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Россия — Португалия

  • 21.06.2017 20:31
  • 2529 просмотров
  • 4 комментария
Метки
twitter.com/TeamRussia. Россия - Португалия - 0:1
© twitter.com/TeamRussia. Россия - Португалия - 0:1

В поединке Кубка Конфедераций между сборными России и Португалии минимальную победу праздновали португальцы (0:1):

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    brighi10
      brighi10, 21.06.2017 20:47
    +6
    у лаптеногих фантастические опасные моменты были
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    anarhoturist
      anarhoturist, 21.06.2017 20:54
    0
    У ватастана ни одного момента)) морская вперде!!!
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    anarhoturist
      anarhoturist, 21.06.2017 20:56
    0
    Знатно словарь работает.... Роиссся на морская заменил #морская вперде!!!#
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    Leka777
      Leka777, 21.06.2017 21:18
    +2
    По обзору понял одно, Португезы играли с ГАЗ-МЯСОМ!
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