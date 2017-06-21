Последние комментарии

Стадион и базу Днепра продадут на аукционе 21:50 — Vadim Kuzmenko Все умные на язык ваш ход! Покупайте и стройте команду какую хотите!

В новом сезоне во Второй лиге сыграет 25 команд 21:48 — pulse240 Который год Кривбасс обещают заявить на вторую лигу, но никак пока( 21:27 — Александр Мироненко а где сборная Кривого Рога где Кривбасс Где Горняк Кривой Рог

Мексика - Новая Зеландия 21:46 — pulse240 У России появился шанс занять 4 место в группе