Легенда чешского футбола Милан Барош в четвертый раз вернулся в «Баник».
35-летний нападающий подписал с «Баником» годичный контракт.
Барош является воспитанником «Баника», а также выступал за этот клуб, начиная с 1998-го года, с перерывами.
Ожидается, что в «Банике» Милан Барош и завершит карьеру.
Источник — Sport.ua
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