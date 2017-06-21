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Милан Барош в четвертый раз вернулся в Баник

Легенда чешского футбола проведет свой последний сезон в карьере

  • 21.06.2017 19:55
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Легенда чешского футбола Милан Барош в четвертый раз вернулся в «Баник».

35-летний нападающий подписал с «Баником» годичный контракт.

Барош является воспитанником «Баника», а также выступал за этот клуб, начиная с 1998-го года, с перерывами.

Ожидается, что в «Банике» Милан Барош и завершит карьеру.

Источник — Sport.ua

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