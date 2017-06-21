Кубок Конфедераций. Португалия минимально обыграла Россию

По сравнению с первым поединком турнира чемпионы Европы провели сразу четыре замены в стартовом составе. Моутиньо, Куарежма, Нани и Фонте остались в запасе. Но звездный Криштиану Роналду, вокруг которого в последнее время очень много слухов, вышел в основе. Ему предстояло пробить Игоря Акинфеева, который проводил свой сотый поединок за сборную России. Что являлось не такой уж простой задачей. Дело в том, что за всю историю португальцы не то что не выигрывали в России, но даже ни разу не забили! Одна «сухая» ничья и две минимальных победы россиян. Так что команда Фернанду Сантуша была преисполнена решимости исправить это недоразумение. За хозяев в первую очередь была поддержка трибун. Встреча проходила на переполненном «Спартаке», и именно действующий чемпион страны делегировал в сборную России наибольшее количество представителей — 5. Как показал первый тайм, это был едва ли не единственный козырь команды Станислава Черчесова.

Португальцы с первых же минут захватили инициативу и вскоре открыли счет. К одной из атак подключился левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру и выполнил диагональную подачу на дальний угол вратарской. Роналду легко оторвался от опекуна и головой прицельно пробил мимо голкипера. И далее подопечные Фернанду Сантуша контролировали ход игры. Достаточно сказать, что первый и единственный удар в сторону ворот Руя Патрисиу россияне нанесли только на 41-й минуте: Федор Смолов подставлял ногу после флангового прострела, но направил мяч далеко в сторону от ворот. Тогда как у Роналду был еще один великолепный шанс: он ворвался в штрафную, легко накрутил защитника и сильно пробил с угла вратарской — Акинфеев ногой сумел отбить мяч.

Во второй половине игры картина сперва не менялась — полное преимущество португальцев едва не вылилось в очередной «быстрый» гол. Андре Силва после навеса бил головой с линии вратарской в противоход голкиперу, но Акинфеев выдал шедевральный сэйв — уже улетая в сторону, успел «выбросить» руку и отбил мяч! А после часа игрового времени с командами произошла метаморфоза. Португальцы остановились, а вот подопечные Черчесова заиграли быстро и креативно. Временами россиянам удавалось буквально запереть соперника в штрафной, но вот до акцентированного удара дело они так и не могли довести. Подачи, прострелы, навесы следовали один за одним, однако защита сборной Португалии действовала уверенно. В конце концов команде Сантуша удалось отодвинуть игру от своих ворот. Она начала тянуть время, за что едва не поплатилась. Уже в компенсированное время россияне заработали угловой. После подачи с корнера мяч прилетел к забытому защитниками Георгию Джикии. Тот метров с семи без помех бил головой в девятку, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

1:0 — сборная Португалии одержала первую победу на турнире и возглавила турнирную таблицу. Заключительный поединок группового этапа она проведет против новозеландцев. Россияне сыграют против команды Мексики. Оба поединка состоятся в субботу.



Россия - Португалия - 0:1

- Криштиану Роналду, 8

Россия: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Георгий Джикия, Александр Головин, Роман Шишкин (Александр Ерохин, '46), Александр Самедов, Денис Глушаков, Юрий Жирков, Федор Кудряшов (Александр Бухаров, '83), Дмитрий Комбаров (Дмитрий Полоз, '68), Фёдор Смолов.

Португалия: Руи Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Седрик Соареш, Рафаэль Геррейру (Элисеу, '66), Андре Гомеш, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Андре Силва, Адриен Силва (Желсон Мартинш, '78), Криштиану Роналду.

Денис Глушаков, 26. Георгий Джикия, 72. Александр Самедов, 76. - Пепе, 57. Бернарду Силва, 71.



Удары (в створ): 3 (0) - 8 (6)

Угловые: 3 - 2

Офсайды: 2 - 1