Николай МОРОЗЮК: «От нас ожидали только побед»

Защитник «Динамо» Николай Морозюк оценил прошлый сезон.

- Год без трофеев... Что пошло не так, на ваш взгляд?

- Одну конкретную причину назвать трудно. Перед началом сезона и по его ходу к команде присоединились новые игроки, вливалась молодежь, а от нас требовали побеждать в каждом матче. Мы чувствовали огромное давление после малейшей неудачи или потери очков. Мы продолжали работать, правда, не все из задуманного удалось воплотить в жизнь. Да, мы провалили сезон, завоевав лишь Суперкубок летом прошлого года, при этом важнейший трофей проиграли. И хотя последние результаты не принесли того, чего от нас ожидали, уверен, мы находимся на правильном пути.

- Как Сергей Ребров реагировал на поражения? Менялись ли, в зависимости от результатов, нагрузки на тренировках?

- Исключительно нагрузками ничего не добьешься. Конечно, после каждой игры вносились определенные коррективы, акцент в тренировках поочередно делался на тактике, технике, скорости, были и физические нагрузки. Но это сугубо индивидуальное. Не было такого, что если проиграли, то все – бегаем на протяжении всей тренировки без мячей. Наоборот, тренер поддерживал нас всех, убеждал поверить друг в друга, быть более раскованными. Работая вместе с Сергеем Ребровым, я видел, насколько самоотверженно он отдавался работе, переживал за результат и каждый день очень серьезно относился к своей работе. Не каждый тренер сможет так.

- По ходу сезона «Динамо» перешло на схему игры с тремя центральными защитниками, что требует большей мобильности от фланговых игроков. Удавалось справляться с объемом работы?

- Честно говоря, лично у меня под конец сезона накопилась физическая усталость. Но это все идет от головы. Также присутствовала и моральная усталость, поскольку еще зимой мы понимали, что догнать «Шахтер» в чемпионате будет практически нереально, поэтому концентрировались на выступлении в розыгрыше Кубка Украины, и поражение в финале определенным образом надломило нас. Последние игры в чемпионате, можно сказать, уже проводили на морально-волевых.

- По показателю «гол + пас» в «Динамо» вы, имея 4 мяча и 9 голевых передач, уступили в нынешнем сезоне лишь Андрею Ярмоленко. Неплохой показатель даже для нападающего...

- Действительно, лично для меня это лучший сезон в карьере по показателям результативности, однако для меня на первом плане всегда стоят командные достижения. Конечно, каждая результативная передача или забитый мяч могут принести победу команде, но поскольку мы завершили сезон на втором месте, особой радости у меня нет.

- Второй год подряд резервные составы «Динамо» – U-21 и U-19 – становятся сильнейшими в своих чемпионатах. За ближайший резерв волноваться не стоит?

- Я собственными глазами наблюдал за игрой названных команд, и вижу, сколько способных и перспективных ребят там выступают. Два подряд триумфа в своих чемпионатах о многом говорят, и я уверен, что у нашей молодежи большое будущее. Вспоминая себя в их возрасте, могу сказать, что для молодого игрока самое главное – это игровая практика, доверие со стороны тренерского штаба и поддержка партнеров по команде.