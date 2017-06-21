В новом сезоне во Второй лиге сыграет 25 команд

На конференции ПФЛ был проголосован состав участников Второй лиги-2017/18.



В следующем сезоне Второй лиги примут участие 25 команд:



- Три клуба, вылетевшие из Первой лиги – ФК «Тернополь», «Буковина» и «Скала».



- Клубы, которые уже играли во Второй лиге в прошлом году – «Балканы», «Реал Фарма», «Ингулец-2», «Нива-В», «Мир», «Энергия», «Тепловик-Прикарпатье», «Никополь», «Арсенал-Кивщина», «Подолье».



- Десять новичков – «Днепр», «СК Днепр-1», «Нива Тернополь», «Полесье», «Агробизнес», «Металлист 1925», «ФК Львов», «Таврия», «МФК Николаев-2» и «Черкасский Днепр-2».



При этом с нового сезона существенно поменяется и структура розыгрыша Второй лиги: команды будут поделены на два дивизиона и проведут три круга.



В северо-западном дивизионе будут играть «Буковина», «Скала», ФК «Тернополь», «Нива-В», «Тепловик-Прикарпатье», «Арсенал-Киевщина», «Агробизнес», «Полесье», ФК «Львов», «Нива Т», «Подолье», «Черкасский Днепр-2».



В юго-восточном — «Днепр», «Балканы», «Реал Фарма», «Ингулец-2», «Мир», «Энергия», ФК «Никополь», «Металлист-1925», «Таврия», «Металлург Запорожье», «МФК Николаев-2», СК «Днепр-1», «Судостроитель».