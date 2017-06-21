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В новом сезоне во Второй лиге сыграет 25 команд

На конференции ПФЛ определился состав участников Второй лиги-2017/18

  • 21.06.2017 18:06
  • 1575 просмотров
  • 5 комментария
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twitter.com/ffukraine
© twitter.com/ffukraine

На конференции ПФЛ был проголосован состав участников Второй лиги-2017/18.

В следующем сезоне Второй лиги примут участие 25 команд:

- Три клуба, вылетевшие из Первой лиги – ФК «Тернополь», «Буковина» и «Скала».

- Клубы, которые уже играли во Второй лиге в прошлом году – «Балканы», «Реал Фарма», «Ингулец-2», «Нива-В», «Мир», «Энергия», «Тепловик-Прикарпатье», «Никополь», «Арсенал-Кивщина», «Подолье».

- Десять новичков – «Днепр», «СК Днепр-1», «Нива Тернополь», «Полесье», «Агробизнес», «Металлист 1925», «ФК Львов», «Таврия», «МФК Николаев-2» и «Черкасский Днепр-2».

При этом с нового сезона существенно поменяется и структура розыгрыша Второй лиги: команды будут поделены на два дивизиона и проведут три круга.

В северо-западном дивизионе будут играть «Буковина», «Скала», ФК «Тернополь», «Нива-В», «Тепловик-Прикарпатье», «Арсенал-Киевщина», «Агробизнес», «Полесье», ФК «Львов», «Нива Т», «Подолье», «Черкасский Днепр-2».

В юго-восточном — «Днепр», «Балканы», «Реал Фарма», «Ингулец-2», «Мир», «Энергия», ФК «Никополь», «Металлист-1925», «Таврия», «Металлург Запорожье», «МФК Николаев-2», СК «Днепр-1», «Судостроитель».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 21.06.2017 18:10
    +1
    Невже ФК Львів )))
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 21.06.2017 18:10
    +1
    А в элите у нас 12 команд...
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    cucumber
    cucumber, 21.06.2017 18:32
    +1
    Металлист, Днепр, Таврия, Металлург Запорожье - неплохой составчик по именам ) будем с удовольствием следить за второй лигой. Надеюсь редакция СПОРТ.ЮА не будет забывать про соревнования и в этой лиге.
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    roman-n
      roman-n, 21.06.2017 18:45
    0
    Не плохо, мне нравится)
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    MBTUkraine
      MBTUkraine, 21.06.2017 18:48
    +1
    А "Судостроітєль" яким боком тут?
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