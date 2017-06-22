Итоги сезона УПЛ. Символическая сборная

Чемпионат Украины давно завершился, а до следующего еще далековато. Пока украинские команды неспешно выходят из отпусков и втягиваются в тренировочный процесс, предлагаем вам вспомнить лучших игроков минувшего сезона, составив из них символическую сборную.

Вратарь – Андрей ЛУНИН, 18 лет, «Днепр»

В УПЛ провел 22 матча, где пропустил 22 мяча, 8 раз оставив ворота «сухими»

Хороший вратарей в украинской Премьер-лиге, как обычно, хватает. В «Шахтере» есть надежный Андрей Пятов, в «Заре» – талантливый Шевченко, в «Карпатах» – опытный Боровик, да и многие другие команды могут похвастаться отличными голкиперами. Но по итогам сезона 2016/2017 хотелось бы выделить именно юного стража ворот «Днепра» Андрея Лунина.

Прыгнув в основной состав прямо из «Днепра» U-19, Лунин ничуть не стушевался и едва ли не сходу начал играть так, как будто проводил в Премьер-лиге не первый сезон, помогай команде набирать зачетные пункты. Не стоит забывать еще и об очковых санкциях, наложенных на «Днепр» ФИФА за долги перед своими бывшими работниками. Очень трудно настраивать себя на борьбу, зная, что через месяц-другой команду ждут очередные «-6». Но Лунину это как-то удавалось.

Пожалуй, никто не знает футболистов лучше, чем их тренер. «У голкиперов техническое оснащение плюс-минус одинаковое, и на первые роли выходит вопрос уверенности с психологией. А Лунин фантастически спокоен. Спокойствие, с которым он играет – действия ногами, уверенность на выходах, его реакция на удары – все это добавляет уверенности и у партнеров, и у тренеров», – дал высокую оценку игроку наставник «Днепра» Дмитрий Михайленко.

Андрей Лунин провел отличный сезон и, если он не остановится в своем развитии, имеет все шансы вырасти в великолепного голкипера.

Правый защитник – Дарио СРНА, 35 лет, «Шахтер»

В УПЛ провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 8 голевых передач

К Срне-человеку относятся по-разному, но Срну-игрока уважают все. Несмотря на свои 35 лет, лучшего правого защитника в чемпионате Украины днем с огнем не сыщешь. Бутко, конкурент Срны в «Шахтере», хорош, но до уровня хорвата все-таки пока не дотягивает.

Опытный Срна не только блестяще играет сам, в качестве капитана он также ведет за собой команду во время тяжелых матчей и поддерживает нужную атмосферу в раздевалке. Совсем не зря руководство «Шахтера» подписало с футболистом еще один годичный контракт.

Пока будут позволять физические кондиции, Срна будет одним из лучших правых защитников Украины. И в золотых медалях, завоеванных «горняками» в минувшем сезоне, есть его немалая заслуга.

Центральный защитник – Домагой ВИДА, 28 лет, «Динамо»

В УПЛ провел 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи

Легионерский корпус «Динамо» изрядно похудел за последнее время, но хорватский защитник Домагой Вида продолжает защищать цвета киевского клуба. Сейчас Вида в самом расцвете сил, и он по праву считается одним из лучших центрбеков украинского чемпионата.

Минувший сезон стал не лучшим в истории «Динамо», но вряд ли Виду можно в чем-то упрекнуть. Он бился, старался, в каждом матче, бежал в атаку, когда динамовцы уступали «Шахтеру»…

Не зря именно Вида так интересен скаутам иностранных клубов. Хорвата в своих рядах хотят видеть турки, в частности, «Бешикташ», €10 миллионов предлагает английский «Лестер». Вряд ли Домагой останется в «Динамо» на будущий сезон, но в прошедшем первенстве он действительно был одним из лучших на своей позиции.

Центральный защитник – Рафаэл ФОРСТЕР, 26 лет, «Заря»

В УПЛ провел 25 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу

Что и говорить, «Заря» с Форстером угадала. Когда футболист пришел в луганский клуб из «Гояса» зимой 2016-го года, его никто толком не знал. Но минувший сезон Форстер провел очень ярко и мощно. Неутомимый в обороне, Рафаэл также славится умением забивать пенальти, которые укладывает в сетку с завидным постоянством.

В прошедшем чемпионате «Заря» пропустила всего 31 мяч, что является вторым показателем в турнире. То же «Динамо» пропустило 33 гола. И роль в этом линии обороны, а особенно ее центра, тяжело переоценить.

Левый защитник – ИСМАИЛИ, 27 лет, «Шахтер»

В УПЛ провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач

Впечатляющий прогресс в минувшем сезоне продемонстрировал в «Карпатах» Матвиенко, хорош был Соболь в «Заре», но лучшим на позиции левого защитника, пожалуй, был именно «горняк» Исмаили.

Бразильский исполнитель давно и прочно оккупировал левую бровку «Шахтера», раз за разом терзая защитников соперника своими быстрыми рейдами. Да и при обороне своих ворот Исмаили чертовски полезен. Если не верите – спросите Андрея Пятова.

Правый полузащитник – МАРЛОС, 29 лет, «Шахтер»

В УПЛ провел 29 матчей, где забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи

Быстрый и техничный Марлос уже давно прописался в Украине. Складывается ощущение, что с каждым сезоном он играет все лучше и лучше – тоньше понимает игру и приносит максимум пользы своей команде.

Роль Марлоса в «Шахтере» и в золотых медалях чемпионата сложно переоценить. Не зря именно о нем в первую очередь говорят как о первом кандидате на натурализацию и, как следствие, вызове его в сборную Украины.

В любом случае, Марлос на данный момент – один из лучших хавбеков украинского чемпионата.

Опорный полузащитник – Тарас СТЕПАНЕНКО, 27 лет, «Шахтер»

В УПЛ провел 27 матчей, забил 1 гол

За последние годы Тарас Степаненко вырос в лучшего игрока своего амплуа в УПЛ, что и подтвердил в минувшем сезоне. Тарас уверенно читает игру, может как отобрать мяч, так и отдать острый пас. Именно через Тараса будет строиться игра «Шахтера» в ближайшие годы, что подтвердило продление с ним контракта на пять лет.

Центральный полузащитник – Андрей БОГДАНОВ, 27 лет, «Олимпик»

В УПЛ провел 24 матча, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу

Как известно, даже очень талантливому футболисту важно найти свою команду. Ту, где его будут ценить. Ту, где ему будет комфортно.

Футбольная судьба поносила воспитанника «Динамо» Андрея Богданова по самым разным клубам, начиная от «Александрии» и киевского «Арсенала», заканчивая «Эрготелисом» и «Саксаном». Но, похоже, именно в «Олимпике» Богданов нашел свое пристанище.

Донецкий клуб в минувшем сезоне занял 4-е место в УПЛ, получив право выступать в еврокубках. Несмотря на все проблемы, несмотря на то, что клуб лишен родного стадиона. Но добиться такого результата было бы куда тяжелее, не цементируй центр поля Андрей Богданов. Украинский хавбек не только умело дирижирует игрой, но и постоянно помогает одноклубникам в отборе, и сам умеет забивать.Также в арсенале Богданова блестящее выполнение штрафных ударов.

Левый полузащитник – ТАЙСОН, 29 лет, «Шахтер»

В УПЛ провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач

Моторчик донецкого «Шахтера», Тайсон не устает держать соперников в напряжении своими фирменными скоростными рейдами. Помимо этого, Тайсон умеет делать все, что должен уметь уважающий себя атакующий полузащитник: и отдать, и ударить, и сам пройти сквозь частокол ног соперников. Бразильская техника, отменная скорость, спортивная наглость – и коктейль «Тайсон» готов.

Нападающий – Андрей ЯРМОЛЕНКО, 27 лет, «Динамо»

В УПЛ провел 28 матчей, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач

Ставший лучшим бомбардиром минувшего первенства, Андрей Ярмоленко провел хороший сезон. Лидер киевской команды не боялся брать на себя инициативу, зачастую именно его вклад был решающим в итоговом успехе. Несмотря на неудачи, Ярмоленко всегда находил слова поддержки и для болельщиков, и для своих партнеров.

В целом, Ярмоленко подтвердил свой высокий класс. Но если игрок хочет попробовать свои силы в Европе, то ему пора уезжать уже этим летом. Андрею 27 лет, и с каждым годом адаптироваться за рубежом ему будет все труднее и труднее.

Нападающий – Факундо ФЕРРЕЙРА, 26 лет, «Шахтер»

В УПЛ провел 20 матчей, забил 13 мячей

Многие считали, что Феррейра – нападающий не уровня «Шахтера», но аргентинский футболист сумел доказать свою полезность.

Чуть-чуть отстав от Андрея Ярмоленко, Феррейра занял второе место в споре лучших бомбардиров УПЛ. Мало того, после зимнего перерыва Факундо выдержал жесткую конкуренцию с новичком «горняков» Густаво Бланко-Лещуком. В какой-то момент Феррейра потерял место в основе, но в итоге сумел его вернуть.

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Конечно, список из 11-ти человек слишком мал, чтобы поместить туда всех достойных футболистов. Да и то огромное преимущество, с которым «Шахтер» шагал к чемпионству, дало о себе знать. Ждем нового сезона и будем надеяться на более жесткую конкуренцию в турнирной таблице.

В материале использованы фото официальных сайтов клубов