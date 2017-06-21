Украина сыграет выездной матч против Косова в Албании

Сборные Украины и Косово проведут отборочный матч к чемпионату мира 2018 года на стадионе «Лоро Боричи» в городе Шкодер, Албания.
Арена вмещает 16 тысяч болельщиков и была полностью реконструирована в 2016 году.
Поединок состоится 6 октября.
Источник — MatchDay
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Взагалі то між матчами проти Туреччини та Косово наша збірна ще грає з Ісландією. Тому остання репліка автора є недоречною. Слід писати: " перед этим наша сборная проведет матч против Исландии, 5 сентября".
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