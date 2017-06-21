Украина сыграет выездной матч против Косова в Албании

Сборные Украины и Косово проведут отборочный матч к чемпионату мира 2018 года на стадионе «Лоро Боричи» в городе Шкодер, Албания.

Арена вмещает 16 тысяч болельщиков и была полностью реконструирована в 2016 году.

Поединок состоится 6 октября.