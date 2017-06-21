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Украина сыграет выездной матч против Косова в Албании

Матч пройдет на стадионе «Лоро Боричи» в городе Шкодер

  • 21.06.2017 16:35
  • 577 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Сборные Украины и Косово проведут отборочный матч к чемпионату мира 2018 года на стадионе «Лоро Боричи» в городе Шкодер, Албания.

Арена вмещает 16 тысяч болельщиков и была полностью реконструирована в 2016 году.

Поединок состоится 6 октября.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    peter-sh
      peter-sh, 21.06.2017 17:03
    0
    До чого тут репліка: "... перед этим наша сборная проведет матч против Турции, 2 сентября."?
    Взагалі то між матчами проти Туреччини та Косово наша збірна ще грає з Ісландією. Тому остання репліка автора є недоречною. Слід писати: " перед этим наша сборная проведет матч против Исландии, 5 сентября".
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