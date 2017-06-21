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Клубы ПФЛ проголосовали против исключения Вереса

Делегаты выразили отношение к ситуации, связанной с повышением в классе ровненского клуба

  • 21.06.2017 16:00
  • 1819 просмотров
  • 1 комментария
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Клубы ПФЛ проголосовали против исключения Вереса

Делегаты клубов ПФЛ проголосовали против исключения «Вереса».

Делегаты XXVI конференция ПФЛ должны были принять формальное решение – проголосовать за исключение из состава участников ПФЛ ФК «Ильичевец» (нынче «Мариуполь») и «Вереса», которые уже приняты в УПЛ. Однако делегаты неожиданно выдвинули предложение голосовать за клубы по отдельности.

В результате 21 делегат проголосовал против исключения «Вереса» из ПФЛ. Об исключении «Мариуполя» было принято единогласное решение (29 голосов).

По факту же имеем правовую коллизию. С одной стороны «Верес» уже принят в Премьер-лигу, с другой – не выведен из состава участников Первой.

Источник — Footboom

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 21.06.2017 16:05
    +8
    ждут чем закончится шняга с Десной?
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