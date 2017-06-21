Клубы ПФЛ проголосовали против исключения Вереса

Делегаты клубов ПФЛ проголосовали против исключения «Вереса».
Делегаты XXVI конференция ПФЛ должны были принять формальное решение – проголосовать за исключение из состава участников ПФЛ ФК «Ильичевец» (нынче «Мариуполь») и «Вереса», которые уже приняты в УПЛ. Однако делегаты неожиданно выдвинули предложение голосовать за клубы по отдельности.
В результате 21 делегат проголосовал против исключения «Вереса» из ПФЛ. Об исключении «Мариуполя» было принято единогласное решение (29 голосов).
По факту же имеем правовую коллизию. С одной стороны «Верес» уже принят в Премьер-лигу, с другой – не выведен из состава участников Первой.
Источник — Footboom
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