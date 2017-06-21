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В следующем сезоне в Первой лиге сыграет 18 команд

Формат турнира: игра в два круга, а также плей-офф за сохранение прописки

  • 21.06.2017 15:51
  • 2604 просмотров
  • 11 комментария
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В следующем сезоне в Первой лиге сыграет 18 команд

В следующем розыгрыше Первой лиги примут участие 18 команд. Данное решение было принято на сегодняшней Конференции ПФЛ.

В состав Первой лиги войдут:

– 13 участников Первой лиги минувшего сезона: «Десна», «Гелиос», «Колос», «Нефтяник-Укрнафта», «Авангард», «Арсенал-Киев», «Черкасский Днепр», «Оболонь-Бровар», ФК «Полтава», «Горняк-Спорт», «Ингулец», МФК «Николаев», ПФК «Сумы»;

– «Волынь», которая вылетела по итогам минувшего сезона УПЛ;

– три клуба, получивших повышение в классе из Второй лиги: «Жемчужина», «Рух» и «Кремень».

Формат турнира подразумевает под собой игру в два круга, а также плей-офф за сохранение прописки.

Делегаты проголосовали за 17 участников в следующем сезоне Первой лиги. Однако вскоре они посчитали, что такое количество команд является непарным для турнира и приняли решение переголосовать данное решение.

Таким образом, Первая лига в сезоне-2017/18 условно будет состоять из 18 команд. Если «Сталь» снимется с УПЛ до 1 июля (начало заявочного периода и трансферного окна), то со Второй лиги будут приглашены «Балканы». Команда по итогам минувшего сезона заняла 4-е место в третьем по меркам украинском дивизионе и уступила право за выход в Первую лигу в плей-офф футбольному клубу «Сумы».

График проведения игр Первой лиги сезона-2017/18 — с 15 июля 2017 года по 19 мая 2018-го.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    MBTUkraine
      MBTUkraine, 21.06.2017 15:56
    +3
    "Примечательно, что на вакантное 18-е место претендовали Балканы, занявшие 4-е место в турнирной таблице Второй лиги, однако уступив право за выход в Первую в плей-офф против Жемчужины."
    Аууу, спорт.юа! Балкани з Сумами грали плей-офф.
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    darvey77
      darvey77, 21.06.2017 16:06
    0
    только бы не делали 2 подгруппы
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    Sasha112006
      Sasha112006, 21.06.2017 16:09
    0
    MBTUkraine, 21.06.2017 15:56

    Аууу, спорт.юа! Балкани з Сумами грали плей-офф.
    Да они ж никогда не проверяют ,что пишут. Это нормально
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    vetal_ded12
    online
      vetal_ded12, 21.06.2017 16:40
    +1
    согласно регламенту ПФЛ в первой лиге должна была остаться Буковина
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 21.06.2017 16:41
    +2
    "Однако вскоре они посчитали, что такое количество команд является непарным..."
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    vetal_ded12
    online
      vetal_ded12, 21.06.2017 16:43
    +2
    Должна играть Буковина согласно регламента
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    darvey77
      darvey77, 21.06.2017 16:44
    0
    лига из 18 команд а играть будет 17
    и чё поменяло это переголосование
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    SokRat
    online
      SokRat, 21.06.2017 16:54
    0
    "Если «Сталь» снимется с УПЛ до 1 июля (начало заявочного периода и трансферного окна), то со Второй лиги будут приглашены «Балканы». "
    ---------------------------------------------------------------------------
    -
    Вопрос 1. Его уже озвучивали выше. Почему «Балканы», а не Буковина?
    Вопрос 2. Кто тогда из Первой Лиги перейдет в УПЛ? Волынь, по регламенту, или по принципу «Балкан» в УПЛ перекинут какую-то команду из верхушки Первой Лиги?
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    mooreferee
      mooreferee, 21.06.2017 17:03
    0
    Плей-офф?? Его не будет!
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    Dyadya Vitya
    online
      Dyadya Vitya, 21.06.2017 17:06
    0
    "Если «Сталь» снимется с УПЛ до 1 июля (начало заявочного периода и трансферного окна), то со Второй лиги будут приглашены «Балканы». "
    ---------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------
    Якщо Сталь знімається, тоді остається 16 команд! мінус Волинь (переходить в ПЛ) !!!
    А якщо НЕ знімається, то тоді добавляються Балкани і буде 18 команд !!!
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    canyonic
      canyonic, 21.06.2017 17:09
    0
    Одно интересно.Кому и зачем это нужно
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