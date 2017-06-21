В следующем сезоне в Первой лиге сыграет 18 команд

В следующем розыгрыше Первой лиги примут участие 18 команд. Данное решение было принято на сегодняшней Конференции ПФЛ.



В состав Первой лиги войдут:



– 13 участников Первой лиги минувшего сезона: «Десна», «Гелиос», «Колос», «Нефтяник-Укрнафта», «Авангард», «Арсенал-Киев», «Черкасский Днепр», «Оболонь-Бровар», ФК «Полтава», «Горняк-Спорт», «Ингулец», МФК «Николаев», ПФК «Сумы»;



– «Волынь», которая вылетела по итогам минувшего сезона УПЛ;



– три клуба, получивших повышение в классе из Второй лиги: «Жемчужина», «Рух» и «Кремень».



Формат турнира подразумевает под собой игру в два круга, а также плей-офф за сохранение прописки.



Делегаты проголосовали за 17 участников в следующем сезоне Первой лиги. Однако вскоре они посчитали, что такое количество команд является непарным для турнира и приняли решение переголосовать данное решение.

Таким образом, Первая лига в сезоне-2017/18 условно будет состоять из 18 команд. Если «Сталь» снимется с УПЛ до 1 июля (начало заявочного периода и трансферного окна), то со Второй лиги будут приглашены «Балканы». Команда по итогам минувшего сезона заняла 4-е место в третьем по меркам украинском дивизионе и уступила право за выход в Первую лигу в плей-офф футбольному клубу «Сумы».



График проведения игр Первой лиги сезона-2017/18 — с 15 июля 2017 года по 19 мая 2018-го.