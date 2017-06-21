В следующем сезоне в Первой лиге сыграет 18 команд

В следующем розыгрыше Первой лиги примут участие 18 команд. Данное решение было принято на сегодняшней Конференции ПФЛ.
В состав Первой лиги войдут:
– 13 участников Первой лиги минувшего сезона: «Десна», «Гелиос», «Колос», «Нефтяник-Укрнафта», «Авангард», «Арсенал-Киев», «Черкасский Днепр», «Оболонь-Бровар», ФК «Полтава», «Горняк-Спорт», «Ингулец», МФК «Николаев», ПФК «Сумы»;
– «Волынь», которая вылетела по итогам минувшего сезона УПЛ;
– три клуба, получивших повышение в классе из Второй лиги: «Жемчужина», «Рух» и «Кремень».
Формат турнира подразумевает под собой игру в два круга, а также плей-офф за сохранение прописки.
Делегаты проголосовали за 17 участников в следующем сезоне Первой лиги. Однако вскоре они посчитали, что такое количество команд является непарным для турнира и приняли решение переголосовать данное решение.
Таким образом, Первая лига в сезоне-2017/18 условно будет состоять из 18 команд. Если «Сталь» снимется с УПЛ до 1 июля (начало заявочного периода и трансферного окна), то со Второй лиги будут приглашены «Балканы». Команда по итогам минувшего сезона заняла 4-е место в третьем по меркам украинском дивизионе и уступила право за выход в Первую лигу в плей-офф футбольному клубу «Сумы».
График проведения игр Первой лиги сезона-2017/18 — с 15 июля 2017 года по 19 мая 2018-го.
Источник — Sportarena
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Аууу, спорт.юа! Балкани з Сумами грали плей-офф.
Аууу, спорт.юа! Балкани з Сумами грали плей-офф.
и чё поменяло это переголосование
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Вопрос 1. Его уже озвучивали выше. Почему «Балканы», а не Буковина?
Вопрос 2. Кто тогда из Первой Лиги перейдет в УПЛ? Волынь, по регламенту, или по принципу «Балкан» в УПЛ перекинут какую-то команду из верхушки Первой Лиги?
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Якщо Сталь знімається, тоді остається 16 команд! мінус Волинь (переходить в ПЛ) !!!
А якщо НЕ знімається, то тоді добавляються Балкани і буде 18 команд !!!
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