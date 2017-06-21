Мариуполь на сборе в Пуще-Водице сыграет с Арсеналом и Десной

Стали известны еще два соперника ФК «Мариуполь» в это летнее межсезонье. 5-го июля «приазовцы» сыграют с киевским «Арсеналом», а 6-го числа проведут спарринг с «Десной» из Чернигова.
Напомним, 26-го июня начнется учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Пуще-Водице (Киев). В рамках этого этапа подготовки к сезону приазовцы 29-го июня сыграют с «Колосом», 2-го июля — с «Олимпиком». Наконец, 9-го июля «Мариуполь» в Одессе померяется силами с «Черноморцем».
Источник — ФК Мариуполь
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