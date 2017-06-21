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РЕБРОВ: «Аль-Ахлі? Це не чутки. Поки що все в процесі переговорів»

Колишній наставник «Динамо» підтвердив інформацію про можливу роботу в Саудівській Аравії

  • 21.06.2017 14:43
  • 962 просмотров
  • 3 комментария
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Динамо Киев от Шурика
© Динамо Киев от Шурика

Екс-тренер київського «Динамо» Сергій Ребров підтвердив інформацію про зацікавлення у співпраці з ним клубу із Саудівської Аравії.

«Інтерес з боку «Аль-Ахлі»? Це не чутки. Поки що все в процесі переговорів. Більшого по цій темі сказати не можу, на даний момент.
Чи це найімовірніший варіант? Я такого не говорив (усміхається). Ми ведемо переговори. Також ще є пропозиції від кількох інших клубів, з якими я підтримую зв’язок», - сказав Ребров.

Источник — 1927

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 21.06.2017 14:49
    -5
    зачем ему это надо
    один уже погнался за деньгами - вернулся весь больным
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 21.06.2017 14:56
    0
    darvey77, 21.06.2017 14:49
    зачем ему это надо
    один уже погнался за деньгами - вернулся весь больным
    кто?
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 21.06.2017 14:57
    -4
    Artur Sarhsyan, 21.06.2017 14:56
    darvey77, 21.06.2017 14:49
    зачем ему это надоодин уже погнался за деньгами - вернулся весь больным

    кто?
    ---------------------------
    как кто? Лобановский конечно же
    Ссылка
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