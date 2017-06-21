РЕБРОВ: «Аль-Ахлі? Це не чутки. Поки що все в процесі переговорів»

Екс-тренер київського «Динамо» Сергій Ребров підтвердив інформацію про зацікавлення у співпраці з ним клубу із Саудівської Аравії.
«Інтерес з боку «Аль-Ахлі»? Це не чутки. Поки що все в процесі переговорів. Більшого по цій темі сказати не можу, на даний момент.
Чи це найімовірніший варіант? Я такого не говорив (усміхається). Ми ведемо переговори. Також ще є пропозиції від кількох інших клубів, з якими я підтримую зв’язок», - сказав Ребров.
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один уже погнался за деньгами - вернулся весь больным
один уже погнался за деньгами - вернулся весь больным
зачем ему это надоодин уже погнался за деньгами - вернулся весь больным
кто?
как кто? Лобановский конечно же
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