РЕБРОВ: «Аль-Ахлі? Це не чутки. Поки що все в процесі переговорів»

Екс-тренер київського «Динамо» Сергій Ребров підтвердив інформацію про зацікавлення у співпраці з ним клубу із Саудівської Аравії.

«Інтерес з боку «Аль-Ахлі»? Це не чутки. Поки що все в процесі переговорів. Більшого по цій темі сказати не можу, на даний момент.

Чи це найімовірніший варіант? Я такого не говорив (усміхається). Ми ведемо переговори. Також ще є пропозиції від кількох інших клубів, з якими я підтримую зв’язок», - сказав Ребров.