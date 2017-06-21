Днепр и Днепр-1 приняты во Вторую лигу

ПФЛ приняла команды «Днепр» и «Днепр-1» во Вторую лигу. Это решение было принято делегатами ПФЛ на сегодняшней конференции.

«Днепр-1» не выступал в аматорах, что идет в нарушение норм Регламента, но это не остановило делегатов, которые проголосовали «за» (25-ть делегатов отдали свой голос за это решение). Справедливости ради заметим, что «Верес», который нынче представляет УПЛ, также не проходил обкатку в аматорах.

Голосованию предшествовало выступление народного депутата и почетного президента ФК Юрия Березы.

«У нас в спортивной школе занимается 300 детей. Есть большое желание возродить футбол в Днепре. Есть договоренность со стадионом «Метеор», с «Днепр Ареной» - мы будем проводить матчи там. Моим ближайшим помощником является Роман Зозуля, он является главным инициатором создания клуба.

Полк «Днепр 1», ультрас, громада города Днипро – все поддерживают нас. Я являюсь почетным президентом и буду руководить этим клубом. У нас все есть для участия во Второй лиге. У нас все будет официально. Я взял обязательства перед ветеранами Днепра, вам не будет стыдно за нас», - пообещал Береза.

Кроме того, профессиональный статус получили «Агробизнес» Волочиск (по спортивному принципу, как победитель чемпионата аматоров), «Металлист 1925» Харьков (членство клуба приостановлено до результатов расследования инцидента с болельщиками на матче с «Агробизнесом»), «Полесье» Житомир, ФК «Львов», «Нива» Тернополь, «Таврия» Симферополь.