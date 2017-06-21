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Доменико ТЕДЕСКО: «С Коноплянкой начинаем все с нуля»

Новый тренер «Шальке» – о будущем украинского хавбека в команде

  • 21.06.2017 14:25
  • 1774 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Новый главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что провел беседу с украинским легионером Евгением Коноплянкой.

«Я провел встречу с Коноплянкой. Первый контакт был положительным. Мы с ним начинаем все с нуля», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Шальке» примет решение по Коноплянке в начале августа.

Источник — ФК Шальке

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.06.2017 15:02
    +1
    Если уже и при этом тренере у Жеки не получится то, грош ему цена тогда
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    fff
      fff, 21.06.2017 15:12
    0
    А мне кажется коноплянка физически не тянет, иначе как тогда объяснить не попадание в состав Севильи, потом шальке ? Класс у Евгения хороший.
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