Доменико ТЕДЕСКО: «С Коноплянкой начинаем все с нуля»

Новый главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что провел беседу с украинским легионером Евгением Коноплянкой.
«Я провел встречу с Коноплянкой. Первый контакт был положительным. Мы с ним начинаем все с нуля», — заявил Тедеско.
Ранее сообщалось, что «Шальке» примет решение по Коноплянке в начале августа.
Источник — ФК Шальке
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