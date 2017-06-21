Доменико ТЕДЕСКО: «С Коноплянкой начинаем все с нуля»

Новый главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что провел беседу с украинским легионером Евгением Коноплянкой.

«Я провел встречу с Коноплянкой. Первый контакт был положительным. Мы с ним начинаем все с нуля», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Шальке» примет решение по Коноплянке в начале августа.