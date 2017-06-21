Болбат перейдет в Мариуполь

По информации источника, 24-летний хавбек «Шахтера» Сергей Болбат, проведший минувший сезон в составе бельгийского «Локрена», вернется в Украину.
В услугах Болбата заинтересован новичок УПЛ – «Мариуполь», который ведет переговоры с «горняками» об аренде игрока.
Ранее, напомним, в аренду в «Мариуполь» отправился нападающий «Шахтера» Андрея Борячук.
Источник — MatchDay
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