Болбат перейдет в Мариуполь

Пора внатуре забирать у Гудка Киевэнерго, а то чето не по понятиям получаеться, киевляне кормят к...

Ты бы за уроки лучше взялся

Все знают что вы брешите, и доказательств у вас никаких нет, и с вашей бурбасовщины уже ане тольк...

В свете этой новости, мне просто интересно, когда этот пецька начнет прижучивать рыжего гудка тар...

Володя, хватит пить по утрам, или хотя быв закусывай.Про податки ты так нт одного пруфа и не скин...