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Болбат перейдет в Мариуполь

Хавбек «Шахтера» отправится в аренду в команду Александра Севидова

  • 21.06.2017 13:45
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ФК Локерен. Сергей Болбат
© ФК Локерен. Сергей Болбат

По информации источника, 24-летний хавбек «Шахтера» Сергей Болбат, проведший минувший сезон в составе бельгийского «Локрена», вернется в Украину.

В услугах Болбата заинтересован новичок УПЛ – «Мариуполь», который ведет переговоры с «горняками» об аренде игрока.

Ранее, напомним, в аренду в «Мариуполь» отправился нападающий «Шахтера» Андрея Борячук.

Источник — MatchDay

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