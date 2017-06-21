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Металлист 1925 приняли в ПФЛ

Харьковский клуб стал членом профессиональной лиги Украины

  • 21.06.2017 13:38
  • 974 просмотров
  • 8 комментария
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Металлист 1925 приняли в ПФЛ
Однако на данный момент членство клуба в ПФЛ приостановлено до результатов расследования инцидента с болельщиками на матче с «Агробизнесом».
 
Ранее президент ФФУ Андрей Павелко говорил, что «Металлист-1925» могут не пустить во Вторую лигу. 
 

 

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Комментарии
    qwaszx2008
      qwaszx2008, 21.06.2017 13:51
    -5
    Стороженко как в старые добрые времена порешал

    минусуйте, но это правда
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    Joe777
    online
      Joe777, 21.06.2017 13:54
    +2
    Донецкая провокация не проконала. Теперь придётся с Металлистом стадион делить.
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    avanta88
    online
      avanta88, 21.06.2017 13:56
    +4
    qwaszx2008, скажи кто порешал за Днепр1 и Таврию, на каких основаниях они во второй лиге?? Если первым ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отыграть в аматорах, а вторые и близко по спортивному принципу не прошли?

    На каком основании отказывать Металлу? 5 критериев аттестации пройдены без замечаний, из-за одного инцидента в матче, за организацию и безопасность которого отвечала ФФУ? Или может не хотите видеть Металлист в футболе, как старый, так и новый
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    Яцик Петро
      Яцик Петро, 21.06.2017 13:57
    +3
    Моя думка що Металіст потрібно приймати в другу лігу але серйозно провести роботу з УЛЬТРАС і наказати тих ублюдків які створили безлад і бійку Все таки Харків має велику армію фанатів футболу і буде жаль що не допустять команду до змагань
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    pul2006
      pul2006, 21.06.2017 13:59
    +3
    На очередной конференции ПФЛ, которая в эти минуты проходит в столице, рассматривалось решение о принятии «Металлист 1925» в состав ПФЛ. - У харьковского клуба нет проблем по аттестации, но накануне Конференции произошел вопиющий инцидент с участием ультрас команды, - сказал президент ПФЛ Сергей Макаров. От «Металлиста 1925» слово держал Владимир Линке, который напомнил, что клуб был образован только в августе и ему еще нет и года. Нет президента, но есть 19 учредителей. - У нашего директора есть фотографии тех ультрас, которые там были. Это и «Динамо» и других. Это были не наши болельщики! Это была спланированная акция. Как только сказали, что матч закончен, они парами стали уходить со стадиона. Уже опознано 46 человек - это «Оплот», которых мы не везли в Киев. Это люди, которые принадлежат бывшему президенту Сергею Курченко, - заявил Линке. После того как в зале немного улеглись страсти, Сергей Макаров поставил на голосование вопрос о принятии «Металлист 1925» в состав участников ПФЛ. За проголосовало 15-ть делегатов, 14-ть - против. В итоге «Металлист 1925» был принят в состав участников ПФЛ. Но тут же принято решение о приостановлении членства (26 голосов «за») до завершения расследования инцидента на НСК.
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    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 21.06.2017 14:19
    -1
    Joe777, 21.06.2017 13:54
    Донецкая провокация не проконала. Теперь придётся с Металлистом стадион делить.
    І тут донецьких знайшов? Кидай наркотики і бухло, краще приймай ліки які тобі психіатр казав.
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    analitika
    online
      analitika, 21.06.2017 14:22
    +1
    Решение правильное, о приостановке членства, формально аттестацию прошли
    Также нет никаких сомнений, что 70% уродов на НСК были именно с Харькова, остановил их,кстати, руководитель прежнего харьковского "Cхідного корпуса", который сидел с губернаторшой (вот кому не хер делать в прифронтовой области, она в рабочее время сидит на футболе) , в толпе замечены его близкие "побратими"
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    joe777
    online
      joe777, 21.06.2017 14:24
    0
    reignofshakhtar, 21.06.2017 14:19
    Joe777, 21.06.2017 13:54
    Донецкая провокация не проконала. Теперь придётся с Металлистом стадион делить.

    І тут донецьких знайшов? Кидай наркотики і бухло, краще приймай ліки які тобі психіатр казав.

    Вадо -1976 , думаешь с переводчиком тут комменты пишешь, так теперь умнее стал? Сепар
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