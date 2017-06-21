Металлист 1925 приняли в ПФЛ

Однако на данный момент членство клуба в ПФЛ приостановлено до результатов расследования инцидента с болельщиками на матче с «Агробизнесом».
Ранее президент ФФУ Андрей Павелко говорил, что «Металлист-1925» могут не пустить во Вторую лигу.
"Металіст1925" прийнято до членів ПФЛ. Але членство призупинено до моменту оголошення результатів розслідування по інциденту з фанами. pic.twitter.com/gjyHzSovX6— ПФЛ України (@PFL_Ukraine) 21 июня 2017 г.
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минусуйте, но это правда
На каком основании отказывать Металлу? 5 критериев аттестации пройдены без замечаний, из-за одного инцидента в матче, за организацию и безопасность которого отвечала ФФУ? Или может не хотите видеть Металлист в футболе, как старый, так и новый
Также нет никаких сомнений, что 70% уродов на НСК были именно с Харькова, остановил их,кстати, руководитель прежнего харьковского "Cхідного корпуса", который сидел с губернаторшой (вот кому не хер делать в прифронтовой области, она в рабочее время сидит на футболе) , в толпе замечены его близкие "побратими"
Донецкая провокация не проконала. Теперь придётся с Металлистом стадион делить.
І тут донецьких знайшов? Кидай наркотики і бухло, краще приймай ліки які тобі психіатр казав.
Вадо -1976 , думаешь с переводчиком тут комменты пишешь, так теперь умнее стал? Сепар
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