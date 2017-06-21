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Не Бундестим единой

Sport.ua выбрал топ-10 самых ярких игроков Кубка Конфедераций

  • 21.06.2017 13:00
  • 1347 просмотров
  • 1 комментария
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kk2017.rsport.ru
© kk2017.rsport.ru

Несмотря на игнорирование турнира лидерами сборной Германии и украинским телевидением, Кубок Конфедераций таки стартовал. И хотя наставник чемпионов мира Йоахим Лев привез в Россию резервистов, даже в этом немецком составе можно выудить звездочек. Что уж говорить о португальцах и чилийцах.

Не скроем, Sport.ua даже пришлось потрудиться при определении «десятка звездных», ведь добротных кандидатов на Кубке Конфедераций-2017 хватает.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Возраст: 32 года

Сборная: Португалия

Матчи: 140, 73 гола

Позиция: нападающий

Бесспорно, главная звезда. Вот только лучший на данный момент игрок мира переживает очень критические дни, поэтому играл в Казани не в лучшем настроении. Именно в столице Татарстана Португалия провела стартовый поединок Кубка, Роналду не забил (хоть и отдал голевой пас), его сборная дважды вела в счете, но не удержала победу над мексиканцами (2:2). После четвертого гола разгневанный португалец от души обругал партнеров. После не явился на обязательную пресс-конференцию, сославшись на травму, да и вообще жестко игнорирует журналистов, любителей сфоткаться и собирателей автографов. Причем даже португальских.

В принципе, немудрено. Капитан действующих чемпионов Европы в прошедшем сезоне сумел выиграть с мадридским «Реалом» чемпионат Испании с Лигой чемпионов, и… оказался на распутье. Крепко обидевшись на испанцев за обвинения в неуплате налогов и создание «образа преступника», разозлился Криштиану и на «Реал». Мол, не защищает клуб, как следует свое главное достояние. Поговаривают, что свой отъезд с Пиренейского полуострова Роналду уже даже обсудил с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом. Якобы навострил лыжи в МЮ, но тамошний Особенный коуч вроде как не нуждается в таком подопечном. Тут, и не так осерчаешь…

Алексис САНЧЕС

Возраст: 28 лет

Сборная: Чили

Матчи: 108, 37 голов

Позиция: нападающий

Один из лидеров «красной команды», пока еще нападающий лондонского «Арсенала». К турниру 28-летний игрок подходил не в лучшем состоянии, перед матчем первого тура против Камеруна не тренировался из-за повреждения, и была угроза, что он не сможет сыграть против африканской сборной. На поле Санчес все же появился, правда, только на 58-й минуте, но именно после его выхода чилийцам удалось дважды отличиться и выиграть 2:0. И в обоих голах поучаствовал один из самых быстрых футболистов АПЛ. Сначала он навесил на Видаля, когда тот забивал головой, а затем после удара Санчеса защитник вынес мяч с линии ворот, но на добивании первым оказался Варгас.

Артуро ВИДАЛЬ

Возраст: 30 лет

Сборная: Чили

Матчи: 89, 23 гола

Позиция: полузащитник

Эпатажный лидер чилийской сборной Артуро Видаль ярко выделился еще до начала турнира. Продолжая эксперименты над собственным многострадальным телом, хавбек «Баварии» в который раз сменил прическу, заставив потрудиться парикмахеров.

Видимо, на фарт, ведь в первом туре Кубка Конфедераций чилийцы обыграли Камерун 2:0, а 30-летний центрхав забил победный гол. Чилийцы являются действующими чемпионами Кубка Америки, и перед стартом турнира Видаль уверенно заявил, что его сборная едет в Россию реализовать еще одну мечту и победить.

Юлиан ДРАКСЛЕР

Возраст: 23 года

Сборная: Германия

Матчи: 31, 5 голов

Позиция: полузащитник

Молодой хав привез «немецкую машину» на Кубок в качестве капитана. На турнире полузащитник французского ПСЖ является одним из самых звездных футболистов немецкой сборной, и в первом же матче состязаний класс подтвердил. В победном матче против Австралии (3:2) он отличился с пенальти, и был признан лучшим игроком встречи. На критику не совсем уверенной игры бундестим, капитан ответил, что особенно во втором тайме команде все же не хватало опыта.

Хавьер ЭРНАНДЕС

Возраст: 29 лет

Сборная: Мексика

Матчи: 93, 48 голов

Позиция: нападающий

Эрнандес, или как его чаще называют, Чичарито является одним из лидеров атак мексиканской сборной и ее лучшим бомбардиром за всю историю. Приблизился «горошек» (так переводится его прозвище) к отметке в 50 мячей уже на Кубке Конфедераций. В первом туре форвард немецкого «Байера» расписался в воротах Португалии под конец первого тайма, а сама встреча завершилась результативной ничьей (2:2).

Венсан АБУБАКАР

Возраст: 25 лет

Сборная: Камерун

Матчи: 57, 17 голов

Позиция: нападающий

Одиозный форвард турецкого «Бешикташа» и один из лидеров сборной Камеруна является лучшим бомбардиром «Неукротимых львов» среди действующих футболистов. И на этом форуме болельщики сборной наверняка возлагают на 25-летнего обладателя Кубка африканских наций большие надежды. Правда в первом туре камерунцы ушли с поля без забитых мячей, уступив чилийцам 0:2.

Тим КЭХИЛЛ

Возраст: 37 лет

Сборная: Австралия

Матчи: 98, 48 голов

Позиция: полузащитник

Тим давно стал не просто ветераном, но и легендой австралийской сборной. Возрастной хавбек является лучшим бомбардиром национальной команды за всю ее историю, выступает за «Соккеруз» уже на протяжении 13 лет и видимо пока не собирается завершать карьеру. Примечательно, что на Кубке Конфедераций Кэхилл оказался старше даже тренера сборной Новой Зеландии Энтони Хадсона – коучу географических соседей в день матча-открытия против россиян было 36 лет и 3 месяца.

Правда, в первом матче Кубка против сборной Германии Кэхилл отыграл лишь пять минут, его сборная проиграла 2:3. На клубном уровне возрастной хавбек выступает на своем континенте за «Мельбурн Сити».

Рикарду КУАРЕЖМА

Возраст: 33 года

Сборная: Португалия

Матчи: 66, 9 голов

Позиция: полузащитник

Куарежма является одним из ветеранов сборной, но в свои годы он один из основных полузащитников чемпионов Европы. Прошлый год получился для него наиболее успешным в национальной команде (17 матчей и четыре гола). На Кубке Конфедерации полузащитник из «Бешикташа» уже принял участие в ничейном матче первого тура с мексиканцами (2:2) и именно Куарежма открыл счет в той встрече на 34-й минуте.

Крис ВУД

Возраст: 25 лет

Сборная: Новая Зеландия

Матчи: 50, 19 голов

Позиция: нападающий

Сборную Новой Зеландии на турнире обязан вести за собой 25-летний капитан. Крис Вуд выступает за национальную команду с 2009 года, успел провести уже полсотни матчей и забить 19 мячей. К турниру Крис должен был подойти в хорошей форме, ведь последний клубный сезон получился самым успешным в его карьере в плане результативности: он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа в составе «Лидса», забив 27 мячей. Правда, в России новозеландцы начали свои выступления неудачно, уступив в первом туре хозяевам (0:2).

Александр ГОЛОВИН

Возраст: 21 год

Сборная: Россия

Матчи: 13, 2 гола

Позиция: полузащитник

Этот футболист еще не является звездой, но, несмотря на свой молодой возраст, он уже основной центрхав московского ЦСКА, а с 2015 года регулярно привлекается в сборную, был основным игроком и на Евро-2016.

Перед Кубком Конфедерации ФИФА назвала Головина (вместе с партнерами Джикией и Миранчуком), «новой надеждой сборной России». Еще перед турниром СМИ активно приписывали интерес к хавбеку со стороны английских «Челси» и «Арсенала». Но сам футболист заявил, что не отвлекается на интерес других клубов, а пока сосредоточен на сборной России. Пока эта концентрация дает плоды: Головин принял участие в победном матче команды Станислава Черчесова с Новой Зеландией (2:0) в первом туре.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yoba_sychev
    online
      yoba_sychev, 21.06.2017 14:24
    0
    А как же Игорян "Сухорян" Окинфеев?
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