Андрей Лунин третий раз кряду стал игроком месяца U-19 в Украине

Лучшим футболистом Украины мая в категории U-19 вновь признан вратарь Днепра Андрей Лунин, который набрал 333 балла (в марте — 292, в апреле — 316). Участие в традиционном голосовании проекта Золотой Талант принял 131 эксперт (в марте и апреле — по 128), цифры практически одинаковые. Поэтому можно говорить о растущем авторитете 18-летнего Лунина, который в мае впервые попал в список игроков, вызванных Андреем Шевченко на сбор национальной команды Украины.

Воспитанника харьковского футбола в свою тройку включил 121 респондент (только 10 человек его проигнорировали!), причем 95 — под №1. Это позволило Лунину набрать 84,7% от возможного максимума баллов — 333 из 393.

Напомним, что эксперты — это тренеры клубов УПЛ, первой и второй лиги, сборных, юношеских команд, просто известные в прошлом футболисты, а также журналисты и формировавшие свое коллективное мнение путем голосования на официальном сайте проекта болельщики.

Как и в марте, и в апреле, второе место по итогам месячного опроса, занял одноклубник Лунина. Второй раз кряду — центральный полузащитник Евгений Чеберко. В марте это место занимал Максим Лунев, который после этого дважды был третьим. Оба тоже активно проявили себя на финише сезона, причем Чеберко сыграл на этом отрезке даже больше (429 минут), чем Лунев (225), и забил один гол.

Второй раз кряду на четвертом месте разместился Николай Мусолитин (Черноморец), а в топ-пятерку попал еще один игрок Олимпик. В апреле им был Владислав Хомутов, сейчас — Станислав Биленький, который в мае дебютировал в УПЛ, а за команды U-21 и U-19 забил четыре мяча.

Кто за кого голосовал в мае 2017 года. U-19

Премия Золотой Талант проводится уже пятый год. В 2013-м лучшим футболистом Украины в категории U-19 был признан Эдуард Соболь (игроками месяца также признавались Иван Петряк, Роман Пидкивка и Дмитрий Ярчук). В 2014-м победу праздновал Валерий Лучкевич (игроками месяца также признавались Роман Пидкивка и Эдуард Соболь), в 2015-м — Виктор Коваленко (игроками месяца также признавались Валерий Лучкевич, Марьян Швед и Александр Зинченко). В 2016-м вне конкуренции оказался Виктор Цыганков (игроками месяца также признавались Марьян Швед, Алексей Гуцуляк и Денис Баланюк).