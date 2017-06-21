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Тренер Камеруна: «Мы дважды опаздывали на тренировки из-за пробок»

Организаторам стоит устранить подобные проблемы к ЧМ, считает Уго Броос

  • 21.06.2017 12:19
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World Soccer. Уго Броос
© World Soccer. Уго Броос
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос рассказал о проблемах с передвижением команды на Кубке конфедераций.
 
- Накануне вы опоздали на тренировку на 40 минут, в этот раз на пресс-конференцию на полчаса. Почему? 
- Это не наша вина, я уже два раза очень сильно поволновался из-за этого. С нами это происходит уже второй раз: из-за пробок мы опоздали на час на тренировку в Москве. Также попали в трафик в Петербурге. Накануне автобус опоздал на 45 минут, а потом мы еще очень долго толкались, чтобы доехать до стадиона «Турбостроитель». Думаю, организаторам стоит пересмотреть свое отношение к передвижению команд и устранить эти проблемы к чемпионату мира, - рассказал Броос.
 
Напомним, сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).

Источник — Советский спорт

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