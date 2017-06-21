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Олег ФЕДОРЧУК: «Это разграбление тонущего корабля – Днепра»

Специалист прокомментировал переход пяти игроков днепровского клуба в «Зарю»

  • 21.06.2017 11:40
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

Закипела жизнь на внутриукраинском трансферном поле. Так «Заря», по словам коуча Юрия Вернидуба, подписала пятерых игроков «Днепра» – вратаря Лунина (18 лет), защитника Сватка (22), хавов Лунева (19), Чеберко (19) и Кочергина (21).

«Это «разграбление» тонущего корабля – «Днепра», -  иронизирует экс-тренер «вышки» Олег Федорчук. – Образно говоря, по соседству в магазине бесплатно раздаются вещи. Если тебе не подойдут, положишь в шкаф или отдашь родным. Так и здесь. Почему нет? Но этих ребят не взяли «Шахтер», «Динамо», и, думаю, это не те игроки, которые прямо сегодня помогут «Заре». Слухи об интересе к Лунину «Баварии»? Просто пиар. Сколько уже таких супервратарей сдулось! Он был в команде, где не ставились задачи, а как будет играть под давлением, никто не знает. Так что пока это игроки замены. Но они помогут «Заре» осуществить переход на формирование состава своими футболистами. Плюс в перспективе клуб может заработать на их продаже. Такая себе балканская модель. Но нужно знать: с молодыми можно красиво играть, но выигрывать – очень сложно».

Источник — Сегодня Спорт

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