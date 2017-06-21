Доннарумма может продлить контракт с Миланом

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, который отказался от заключения нового соглашения с клубом, все же может передумать. По информации источника, голкипер все еще рассматривает возможность продления контракта с «Миланом».

Мино Райола, агент Доннаруммы, срочно вылетел в Польшу, где вратарь находится в расположении молодежной сборной Италии на Евро-2017.

Напомним, что после того, как Доннарумма отказался подписывать новый контракт, он наткнулся на критику болельщиков клуба, которые забросали игрока фальшивыми деньгами на матче молодежного Евро.