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Доннарумма может продлить контракт с Миланом

Агент футболиста Мино Райола в ближайшее время встретится со своим подопечным

  • 21.06.2017 11:34
  • 534 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма
© ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, который отказался от заключения нового соглашения с клубом, все же может передумать. По информации источника, голкипер все еще рассматривает возможность продления контракта с «Миланом».
 
Мино Райола, агент Доннаруммы, срочно вылетел в Польшу, где вратарь находится в расположении молодежной сборной Италии на Евро-2017.
 
Напомним, что после того, как Доннарумма отказался подписывать новый контракт, он наткнулся на критику болельщиков клуба, которые забросали игрока фальшивыми деньгами на матче молодежного Евро.

Источник — Sky Sport Italia

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Комментарии
    qwaszx2008
    online
      qwaszx2008, 21.06.2017 12:00
    0
    теперь условия будет диктовать Милан, а Райола сел в лужу
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