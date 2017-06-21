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Киевское Динамо проведет спарринг с Габалой

Предварительная дата матча - 4 июля

  • 21.06.2017 11:18
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Азербайджанский футбольный клуб «Габала» определяется с соперниками на второй австрийский сбор.
 
Как сообщили azerisport.com в клубе, второй сбор стартует 26 июня. Первый матч состоится 30-го июня, команда сыграет с албанским «Кукеси».
 
4 июля соперником «Габалы» станет киевское «Динамо».
 
Четыре дня спустя подопечные украинского тренера Романа Григорчука могут сыграть с российским клубом «Уфа».

Источник — Azerisport.com

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