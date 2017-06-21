Киевское Динамо проведет спарринг с Габалой

Азербайджанский футбольный клуб «Габала» определяется с соперниками на второй австрийский сбор.
Как сообщили azerisport.com в клубе, второй сбор стартует 26 июня. Первый матч состоится 30-го июня, команда сыграет с албанским «Кукеси».
4 июля соперником «Габалы» станет киевское «Динамо».
Четыре дня спустя подопечные украинского тренера Романа Григорчука могут сыграть с российским клубом «Уфа».
Источник — Azerisport.com
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