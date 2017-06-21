Сергій НАГОРНЯК: «Ми з Єзерським зупиняли харківських фанатів»

- Харківські фанати поводилися по-дикому, - розповів Сергій Нагорняк, колишній футболіст та тренер «Дніпра» про події на НСК «Олімпійський» . - Я побував на цьому матчі і відразу ж побіг з Володимиром Єзерським зупиняти харківських фанатів-«відморозків».



- Підбіг також і Андрій Павелко. Фани нас впізнали, градус напруги зменшився. Виникає питання: чому всі відомі люди ішли зупиняти фанатів, а представники харківської команди не втихомирювали уболівальників? Це дивує. А загалом я побачив, що це була спланована і добре організована провокація. Питання лише в тому, хто її замовник", - прокоментував побачене Сергій Нагорняк у фіналі аматорського чемпіонату України з футболу.