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Сергій НАГОРНЯК: «Ми з Єзерським зупиняли харківських фанатів»

Відомий спортсмен був очевидцем скандальних подій

  • 21.06.2017 11:11
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Неофициальный сайт ФК Металлист. Сергей Нагорняк
© Неофициальный сайт ФК Металлист. Сергей Нагорняк
- Харківські фанати поводилися по-дикому, - розповів Сергій Нагорняк, колишній футболіст та тренер «Дніпра» про події на НСК «Олімпійський». - Я побував на цьому матчі і відразу ж побіг з Володимиром Єзерським зупиняти харківських фанатів-«відморозків». 

- Підбіг також і Андрій Павелко. Фани нас впізнали, градус напруги зменшився. Виникає питання: чому всі відомі люди ішли зупиняти фанатів, а представники харківської команди не втихомирювали уболівальників? Це дивує. А загалом я побачив, що це була спланована і добре організована провокація. Питання лише в тому, хто її замовник", - прокоментував побачене Сергій Нагорняк у фіналі аматорського чемпіонату України з футболу. 

Источник — ПлюсСпорт

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