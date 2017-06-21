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ЛЕОНИДАС И СИЛАС: «В Украину прилетели не задумываясь»

Бразильские новички «Зари» рассказали о решении играть за луганский клуб

  • 21.06.2017 10:54
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ФК Заря. Леонидас и Силас
© ФК Заря. Леонидас и Силас

По традиции, бразильских новичков интервьюируют не поодиночке. В прошедшем году на наши вопросы одновременно отвечали Паулиньо и Рафаэль Форстер. В этом году настала очередь ещё одних новых игроков – полузащитников Леонидаса и Силаса.

- Ребята, как прошёл отпуск?
Леонидас: Мы отдохнули, набрались сил. Счастлив, что вернулись к работе.
Силас: Я побыл с семьёй. Отдохнул. С новыми силами приступаю к тренировкам.

- У бразильцев неизменная традиция. Если отпуск, то только Бразилия и только родственники…
Л: - Бразильская традиция – всегда и везде находиться с семьёй. Для нас очень важны друзья, родственники и те места, где мы родились.

- А кто-то из родных находится сейчас с вами в Украине?
С: - Сейчас нет, но потом кто-то обязательно приедет и будет проще.

- В Бразилии сейчас зима. Ваша зима похожа на наше лето?
Л: - Мы живём на юге Бразилии. Поэтому у нас сейчас там 8-9 градусов тепла. Иногда бывает, что температура доходит до -3 градусов.
С: - Мы из зимы снова вернулись в лето, что не может не радовать (улыбается).

- Как влились в команду? Поделитесь первыми впечатлениями…
Л: - Мне всё понравилось. Нас приняли очень хорошо. Чувствуем себя абсолютно нормально.
С: - Очень важно то, что нас хорошо встретили. Отлично общаются. Поэтому нам абсолютно комфортно.

- Рафаэль и Паулиньо помогают вам?
С: - Да, они очень много нам помогают. Они уже, если так можно сказать, старожилы в команде и многое здесь знают.

- Как преодолеваете языковой барьер?
Л: - Приходится выкручиваться (улыбается). Стараемся понимать язык, объясняться хотя бы по минимуму. Плюс, помогает нам массажист команды Максим Евстигнеев. Я немного знаю английский. Это очень сильно помогает.

- В нашей команде бразильцы не совсем похожи на коренных бразильцев))) например, у Рафаэля – немецкие корни…
Л: - Мне кажется, мы похожи на бразильцев. Я думаю, что стопроцентно похож на бразильца (смеётся). На самом деле, все наши прабабушки испанки и итальянки. Корни находятся всё равно в Европе.
С: - В Бразилии мы живём в городе Пелотас. А это город, в котором живёт очень много выходцев из Европы.

- Вопрос к Силасу. Судя по бицепсам, тренажёрный зал у тебя в фаворитах?
С: - Если честно, я не настолько хожу в тренажёрный зал, как хотелось бы. Видимо просто у меня хорошая генетика (улыбается).

- Футболисты не любят себя хвалить, но какие бы сильные качества у себя обозначили бы?
Л: - Дриблинг, скорость.
С: - Считаю, что у меня хороший удар с дальней дистанции, неплохо вступаю в отбор и накрываю атакующих футболистов.

- В «Шахтёре» очень много бразильцев. И наверняка кто-то из них – ваш друг?
Л: - Да, мы с детства знаем Тайсона. Постоянно с ним общаемся. Когда мы впервые приехали в Украину, то остановились на время у него.
С: - Да, Тайсон наш хороший друг. Мы всегда можем к нему обратиться за помощью.

- Какие цели перед собой ставите?
Л: - Нужно забивать, расти в игровом плане и помочь вырасти команде.
С: - Очень хочется бороться за каждый трофей и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге Европы.

- В прошедшем году мы играли с «Фейеноордом», «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед». С кем хотели бы сыграть сейчас?
Л: - На мой взгляд, хорошо, когда в твоей группе и гранды, и команды, которые примерно одинакового с нами уровня.
С: - Если даже сначала мы не попадём на сильные команды, то, в случае нашего выхода из группы, мы наверняка сыграем с кем-либо из грандов. Главное, из группы выйти. В любом случае, думаю, с кем-то из ТОП-команд мы сыграем.

- Вопрос к Леонидасу: Ты играл в Гонконге… Сильно ли различается уровень футбола?
Л: - И тренировочный процесс, и игры, и уровень чемпионата значительно разнятся. Здесь, в Украине, всё гораздо лучше и сложнее. Кроме зарплат конечно.

- Хотелось бы пару слов услышать о вас лично…
Л: - Я из города Пелотас. Начал играть и тренироваться там. Когда подрос, начал ездить по всей Бразилии. Появлялись предложения из разных команд. Я играл в «Интернационале», «Флуминенсе», «Гремио», «АтлетикоПараненсе» и юношескую карьеру закончил в «Гоясе». Именно оттуда я переехал в Гонконг.
С: - Я тоже из Пелотаса. Совсем недавно мне исполнился 21 год. У меня большая семья в которой 10 братьев. Очень спокоен по характеру в жизни и всегда счастлив (улыбается). Люблю работать. Мне нравятся тренировки в «Заре» потому что они тяжёлые. Намного тяжелее, чем в Бразилии. Надеюсь, за счёт этого я буду легче и быстрее прогрессировать. С 10 до 16 лет я играл в футбольном клубе «Прогресса». После этого четыре года был в системе «Интернационала». В Ю-20 был вице-капитаном команды. Оттуда перебрался в Запорожье. С Леонидасом знаком уже десять лет.

- Что слышали об Украине ранее? Не опасались ехать в нашу страну?
С: - Если честно, не обращал внимание ни на какие факторы. Когда узнал, что есть возможность играть в Европе, то не задумываясь прилетел.

- Имели ли представление о чемпионате Украины до приезда сюда?
Л: - Да, знали некоторые команды. Слышали о «Шахтёре» конечно. У нас в Бразилии показывают все матчи «Шахтёра». Слышали о таких командах, как «Днепр», «Металлист», «Заря», «Динамо». Но в основном, узнавали о многих за счёт Тайсона. Видели, кому он забивает и против кого играет. 

Источник — ФК Заря

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