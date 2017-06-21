Сергей СТОРОЖЕНКО: «Металлист 1925 не хотят видеть в ПФЛ»



Один из основателей харьковского «Металлиста 1925» Сергей Стороженко в комментарии UA-Футбол поддержал ту версию, что беспорядки на НСК «Олимпийском» были спланированной акцией.

- Сергей Михайлович, как вы прокомментируете действия болельщиков вашего клуба на НСК «Олимпийский»?

- Там не было болельщиков вообще. Это были радикалы и экстремисты. Люди, которым безразличен футбол.

Это были псевдоболельщики нашего клуба, которые, впрочем, приехали в Киев поддерживать нашу команду. А в столице к ним присоединились - и это подтверждает наше внутреннее расследование, есть соответствующие фото- и видеоматериалы - люди из четырех разных городов, из разных клубов. Те, кто хотел, чтобы на центральном стадионе страны было такое горе.

- Как вы считаете, какие конкретно мотивы руководили этими нарушителями?

- Трудно сказать. Ничего футбольного в этом не было - они просто так демонстрируют обществу свою силу в ответ на его растерянность и невозможность защититься.

Мы признаем, что это была спланированная провокация. И в этом мы согласны со словами господина Павелко и господина Собуцкого, которые тоже так считают. Но не стоит делать выводы без расследований с видом, будто они все знают и все выяснили.

Надо выяснить: кто именно эти люди, кто заказчик, кто организатор? Наш клуб сейчас этим занимается. Но кто еще этим занимается? Никто.

Но мы хотим доказать свою правоту и собираем большую доказательную базу.



- Насколько реально то, что «Металлист 1925» могут не допустить ко Второй лиге? Что вам вообще грозит?

- Ну если такие заявления о недопуске звучат, параллельно почти обвиняя нас в государственной измене, то такая угроза действительно есть.

Знаете, есть такое понятие «конфликт интересов». Он сейчас очень большой. Во-первых, «Металлист 1925» не хотят видеть в профессиональной лиге. Во-вторых, на господина Собуцкого напали и он теперь хочет доказать, что вокруг него только люди, которым свойственно насилие.

В этой всей ситуации возник конфликт интересов между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом». И я считаю, что обе стороны не имеют права высказываться конкретно по этому вопросу.

Но если я сейчас вижу, как организуют заговор, чтобы не допустить во Вторую лигу клуб, который по спортивному принципу заслужил это, то уже сомневаюсь тем ли делом занялись основатели нашего «Металлиста 1925». Может не надо было вообще этим заниматься, если есть такие взгляды у некоторых людей.

- Кто, по вашему мнению, противостоит «Металлисту 1925»?

- Посмотрите на юго-восточный регион и посчитайте сколько клубов не хотят соревноваться в спортивной борьбе. Посмотрите, кто подстрекал харьковских псевдоболельщиков на такие действия. Кто бил людей, харьковчане? Или днепряне, одесситы, ребята из Кривого Рога или столицы? Там же были люди из многих клубов. Это же все надо расследовать.

Но эта акция была не только против нашего клуба. Она против всего украинского футбола. Цель - показать свою силу, превосходство. Это не боление, ведь оно предполагает взаимное уважение.



- Какими будут действия клуба, если его не допустят к соревнованиям во Второй лиге на ближайший сезон?

- Я думаю, что клуб перестанет существовать. Учредители не желают больше выступать в любительской лиге. Но не хочется в это верить. Такое решение мы будем считать несправедливым и слишком жестким.

Посмотрите, сколько времени прошло с тех пор как фанаты «Днепра» сорвали поединок чемпионата? Две недели? Три? Но сейчас тишина. А нас хотят уже на следующий день ликвидировать.

Я еще в 2007 году, когда был первым вице-президентом ФФУ, говорил на Исполкоме, что к нам из России приближается большая беда - их ультрасы приезжают к нам и уничтожают здоровые силы в болельщицкой среде Украины. Эти же лица срывали флаг с крыши Харьковской ОГА. Есть люди, которым не нравится, что в Харькове есть возможность проводить крупные соревнования.

Во все этой ситуации «Металлист 1925» страдает очень серьезно. Уже вчера от сотрудничества с нами отказался интересный фармацевтический спонсор. Сегодня утром отказалась во время переговоров еще одна серьезная киевская компания. Нашу репутацию порочат сознательно. Это все не просто так. Нас хотят уничтожить, как это сделали с предыдущим «Металлистом».