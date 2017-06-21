Глухий кут: київському Динамо перекривають фінансування

ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО КИЇВ» протягом тривалого часу активно співпрацює з Публічним акціонерним товариством КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

У зв’язку з виникненням кризової ситуації, що спричинена втручанням Національного банку України у відносини з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», офіційно повідомляємо про наступні обставини.

Так, футбольний клуб використовував банківські рахунки для забезпечення поточної діяльності, залучав кредитні ресурси на підставі Кредитного договору №0034-корп-вкл від 02.02.2009 року. За майже десятилітню історію співробітництва ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» між сторонами не виникало проблем чи протиріч в наданні кредитних чи будь-яких інших послуг.

Однак, у зв’язку з запровадженням в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» тимчасової адміністрації у грудні 2016 року та подальшою передачею банку в 100% власність держави ситуація змінилася кардинально.

13 грудня 2016 року Національний банк України визначив ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» пов’язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою. 20 грудня 2016 року, тобто через 4 робочі дні, рахунки футбольного клубу були заблоковані, припинено надання чергових кредитних траншів, обслуговування поточних рахунків.

Незважаючи на зазначене, керівництво та засновники ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» продовжили пошук конструктивного вирішення ситуації, яка склалась. Зокрема, було докладено додаткових зусиль для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, надання гарантій повернення кредиту, виконання умов кредитування, які діють в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Звертаємо окрему увагу, що ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» за довгі роки не мало жодних порушень щодо виконання взятих на себе зобов’язань. Адже футбольний клуб має відмінну кредитну історію, оскільки не допускав прострочень за кредитом, надавав забезпечення його виконання та вживав інших заходів з метою відсутності ризиків такої операції для ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Окрім того, ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» одержувало кредити в інших банківських установах, зокрема, ПАТ КБ «НАДРА». Також, ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» має широке коло спонсорів та партнерів, зокрема, компанії: Ostchem, Adidas, Lifecell, Klo, Борис, Arber, Моршинська, Renault, та ін..

Всупереч позиції ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ», 15-16 червня 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повторно зупинив надання кредитних траншів, які гарантуються депозитом. У відповідь на запит, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19.06.2017 року повідомив, що у червні 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» одержало Лист Національного банку України від 14.06.2017 №20-008/41973 за підписом Заступника Голови Рожкової К.В.

Саме на підставі цього листа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» припинив надання траншів за кредитною лінією.

У той же час ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» офіційно повідомляє, що рішення НБУ про пов’язаність клубу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та наказ щодо блокування рахунків були скасовані в судовому порядку 20.03.2017 року у справі №826/20288/16. Під час розгляду згаданої справи НБУ та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб системно вводять суди в оману та зазначають про відсутність порушень прав ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» та випадків обмеження роботи банківських рахунків.

Також, НБУ поширює в мас медіа інформацію про нібито одержання футбольним клубом повного банківського обслуговування в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». В свою чергу ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» наполягає на тому, що банківські послуги не надаються в необхідному обсязі, оскільки клуб позбавлений доступу до кредитних траншів, які є основним джерелом його фінансування.

Згідно з ч.1 ст.67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. Таким чином, на наше переконання, НБУ здійснює не властиві йому функції, оскільки реальні дії керівництва НБУ та особисто пані Рожкової К.В. ставлять клуб у безвихідне матеріальне становище, порушують конституційні права членів трудового колективу, та перешкоджають статутній діяльності ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ».